La gran humildad de Ramón Valdés, reflejada en una fotografía nunca antes vista por fans de El Chavo del 8

Dicen que nadie muere del todo mientras haya alguien quien lo recuerde. Ramón Valdés, uno de los grandes actores de la serie El Chavo del 8 falleció hace ya 32 años, sin embargo, no ha muerto por completo ya que miles y miles de personas no solo en México, sino también en muchos países de Latinoamérica, lo recuerdan por cada uno de los personajes que interpretó en los programas de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) y por esa humildad que tuvo hasta el último día de su vida.

Carmen Valdés, una de las hijas de Ramón Valdés, se ha encargado que el recuerdo de su padre no muera. En su cuenta de Twitter comparte muchas historias sobre el querido Don Ramón de El Chavo del 8, así como videos y fotografías inéditas. "Don Ramón era mi papá y aquí quiero compartir fotos y anécdotas de cómo era vivir con él", se lee en el perfil en Twitter de Carmen, donde tiene más de 105 mil seguidores.

En una reciente publicación Carmen Valdés resaltó lo humilde y sencillo que era su papá Ramón Valdés. Como ejemplo de esto publicó una fotografía inédita de Don Ramón, donde mostró que su porgenitor se vestía igual estando tanto en su casa como en el foro de grabación de El Chavo del 8.

Es sabido que mi papá tenía su personalidad muy apegada al de su personaje Don Ramón, muy sencillo, humilde y claro en su modo de vestir, comparen estas fotos, una en nuestra casa 1972 y otra en el foro, es impresionante ¿no? Qué guapo mi papá.

Ramón Valdés vivió una vida sin lujos, pese a la fama que tenía. Foto: Twitter @CarmenValdesJul

Ramón Valdés en el foro de grabación de El Chavo del 8. Foto: Twitter @CarmenValdesJul

En otro de los recuerdos que Carmen Valdés publicó recientemente en sus redes sociales, comparte el relato de su amigo Fabián de María, hijo de Ignacio de María quien fuera un amigo muy cercano a Ramón Valdés. "Miren que historia me compartió mi amigo Fabián sobre nuestros padres cuando trabajaron juntos en Argentina, gracias Fabián y a tu padre Ignacio, me encantó la parte dónde mi papá hablaba de nosotros". En su relato Carmen dijo: "mi papá estaba de gira en Argentina con el circo de Don Ramón y su padre, el productor Ignacio de María (a la izquierda de la foto), trabajó con mi papá en Rosario, Buenos Aires y en la provincia de La Rioja, donde los estafaron pues los empresarios no cumplieron con la paga, entonces vuelven a Buenos Aires a trabajar y conviven pasando momentos muy divertidos como vemos en la imagen".

Se hicieron muy buenos amigos y pasaron mucho tiempo charlando, dice Ignacio que mi papá siempre le hablaba de sus hijos y que era muy humilde pese a su fama, pues experimentó estadios llenos (con su show) en Argentina.

Ramón Valdés era la misma persona frente y detrás de las cámaras. Foto: Twitter @CarmenValdesJul

Carmen Valdés no es la única descendiente del querido Ramón Valdés que ha compartido esta y otras hermosas historias sobre el actor de El Chavo del 8. Su nieto Miguel Valdés también lo hace en sus redes sociales. Anteriormente contó que al igual que su personaje de Don Ramón, su abuelo llegó a tener problemas en la vida real por no poder pagar la renta.

"Antes de ser Don Ramón de El Chavo del 8, lógicamente como todos tuvo problemas económicos y en esa época la realidad es que era un poquito más difícil llevar el sustento a casa, mi mamá me que literalmente llegaron a desalojarlos de sus casas por no pagar la renta, yo creo que el haber vivido ese tipo de cosas antes de lograr todo lo que logró, hizo que no se le subiera", manfestó Miguel Valdés en un video compartido en sus redes sociales.

Una de las prendas características de Ramón Valdés era su sombrero, mismo que no dudaba en regalar a sus fans, especialmente a algún niño que se encontraba en la calle y se acercaba para expresarle su admiración. "Mi abuelo, me platica mi mamá, siempre que salía de la casa se iba vestido como ustedes lo ven en El Chavo con sus jeans, sus tenis, su playera y su gorrito, a todos lados iba igual porque así andaba todo el tiempo".

