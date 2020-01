La gran noche de los Grammy 2020 es hoy domingo

La ceremonia de los premios Grammy 2020 se transmite completamente en vivo este domingo 26 de enero desde el Staples Center de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Los premios Grammy son considerados por muchos como los premios más famosos del mundo de la música y hay expectación por conocer quiénes serán los ganadores en este nuevo año.

The Recording Academy o la Mational Academy of Recording Arts and Sciences ( Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación) o NARAS reconoce a lo mejor de la música grabada desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de agosto del 2019.

Lizzo, Billie Eilish, la española Rosalía y BTS son algunos de los muchos artistas que se harán presente en la gran fiesta anual de los Grammy 2020. Lizzo y Rosalía compiten en la terna a Mejor Artista Revelación.

En la terna a Mejor álbum pop latino figuran Luis Fonsi, Maluma, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra con sus respectivas producciones Vida, 11:11, mONTANER, #ElDisco y Fantasía.

La ceremonia de premiación podrá verse en México a partir de las 18:00 horas por el canal TNT, quien incluso hará doble transmisión para quienes deseen verlo en el idioma original, en TNT Series.

TNT puede ser sintonizado en Dish (370,214 y 970), Izzi (610), Sky (415 y 1415), Megacable (410 y 1410) y Satar TV (415).

El canal E!, también transmitirá lo relacionado con los premios a partir de las 17:00 horas. E! se localiza en Dish (248), Izzi (218) y Sky (206).