La gran sorpresa que le dio Aitana Derbez a su madre

No cabe duda que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, han formado una gran familia prueba de ello es la pequeña Aitana quien trae vuelto loco a sus famosos padres.

Y es que en redes sociales el amor entre ellos además de tierno es divertido como aquel video que publico el actor Eugenio Derbez, en donde aparece cantando con la pequeña un éxito de los Beatles, All You Need is Love.

Ahora le toco a Alessandra Rosaldo, compartir un tierno momento con su hija en el cual la sorprendió ya que la cantante nunca se imaginó que su hija tuviera tanta valentía y fuerza para practicar ski, con un tierno mensaje describió la felicidad y orgullo que siente por la bella Aitana:

"No les puedo describir la inmensa felicidad (y también el estrés), de los últimos días. Moría de ilusión por ver a Aitana por primera vez en ski school con su outfit y sabía que le iba a gustar, pero lo que esta pequeñita nos ha sorprendido y emocionado no se los puedo explicar! Aitana es una campeona y aventada que no le tiene miedo a nada (de ahí el estrés), y que lo hace increíble a sus tres añitos. Gracias @vadhird por ser un ángel guardián, protector y maestro insuperable para nuestra nena, eres mi nuevo héroe".

"Gracias amor mío @ederbez por entender mi estrés, mis lágrimas, mi emoción y mi miedo. Te amo con todo mi corazón Y GRACIAS Aitana, princesita de mi vida, por iluminar nuestras vidas, por tu sonrisa hermosa, por el brillo de tus ojos, por tu voz que no para de cantar, por tu fuerza, tu determinación y valentía, por tu paciencia, por tu corazón enorme, amoroso y aventurero y por hacerme la mujer más feliz y afortunada de este planeta. Lo que te AMO simplemente no se puede describir".

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar en donde felicitaron a la familia por ser tan unida.

"Sube el video, amo esa niña preciosa"

"Hermosa familia bendiciones"

"Que bendición tan grande primero ser madre y después tener una hija tal especial además del gran apoyo de Don Eugenio, muchas felicidades, continúen disfrutando de los milagros de Dios, muchas felicidades y que Dios los siga bendiciendo".