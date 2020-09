México. La guapa esposa de "El Capi" Pérez presume su cuerpo espectacular en Instagram. Hola Enfermera es como se hace llamar y es la sensación en las redes sociales, ya que además de ser muy joven, es guapa y tiene una increíble figura que es "la envidia" de muchas mujeres seguramente.

"El Capi" Pérez, conductor de Televisión Azteca, quien este lunes estrenó el programa Don't (No lo hagas) junto a Adal Ramones, debe sentirse sumamente orgulloso y privilegiado por tener como esposa a una mujer tan hermosa, y como prueba, las constantes imágenes que coloca en Instagram. Sandra Itzel es su nombre y se hace llamar Hola Enfermera en Instagram.

"El Capi" Pérez y su mujer visitan frecuentemente destinos con playa y aprovechan para tomarse fotos juntos, y como es de esperarse, ella lo hace en bikini, lo que le permite mostrar el cuerpo de diez que posee.

Y no falta hasta quién le hace declaraciones de amor, pese a saber que está casada y es feliz con "El Capi" Pérez.

En una reciente emisión del programa Venga La Alegría, donde participa "El Capi" Pérez, contó al público cómo se conocieron él y Hola Enfermera, su esposa, cuyo nombre real es Sandra Itzel.

El famoso conductor explicó que comenzaron a hablar a través de las redes sociales, luego se conocieron en persona en un restaurante de Polanco, ya que habían quedado de acuerdo para ir a un concierto de Snoop Dogg.

"El Capi" Pérez hizo público que desde que vio por vez primera a Sandra se enamoró de ella.

Me encantó, me encantó. Porque es como de pelo negro y su sonrisa bien hermosa; lo que a mí me mata es la sonrisa", relató emocionado Pérez, quien es originario de Aguascalientes, Aguascalientes, México.