La hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner, luce su cuerpazo en playas de Jalisco, México

Para la joven multimillonaria Kylie Jenner cualquier fecha del año es ideal para viajar y tomar unas vacaciones. A través de sus redes sociales compartió con sus millones de followers, sus más recientes días de asueto en compañía de su hermana Kendall Jenner y unas amigas muy cercanas. Aunque no especificó en que lugar se encontraba, sus fans se dieron a la tarea de investigarlo en base a sus publicaciones, descubriendo que estaba en Costa Careyes, en la costa sur del estado de Jalisco, México.

En uno de sus post en su feed de Instagram, la fundadora de la empresa estadounidense de cosméticos "Kylie Cosmetics", no solo causó furor al lucir su escultural anatomía al usar un diminuto bikini, sino también por compartir un mensaje en español:

Sol solecito caliéntame un poquito.

Estos fueron algunos de los comentarios de parte de sus seguidores: "casi perfecto ese español", "pensé que le había dado a 'ver traducción'", "Kylie latina", "bilingüe salió la Kylie", "al fin entendí algo y no puse traducir", "en español ¡OMG!", "Kylie es latina en su interior", "pensé que esta no era la cuenta oficial de Kylie", "no actúes como hispana ni sepas hablar con fluidez en ningún otro idioma que no sea privilegiado", "es tan reina que se le perdona que es 'son solito' y no 'solecito'".

Kylie Jenner sabe como causar sensación en redes sociales. Foto: Instagram @kyliejenner

En otra de las fotografías que compartió Kylie Jenner de sus vacaciones en playas mexicanas, mostró en todo su esplendor sus prominente curvas, teniendo una paradisíaca vista del lugar donde se encuentra, aunque seamos sinceros, muchos de sus seguidores no le prestaron atención a la vista panorámica. "Literalmente, no creo que pueda manejar esto", le escribió su hermana Khloé Kardashian.

Fue gracias a esta publicación, que usuarios de redes sociales descubrieron que la ex pareja sentimental del rapero estadounidense Travis Scott (padre de su hija Stormi), estaba vacacionando en Costa Careyes, en el estado de Jalisco, un destino turístico que ha ganado gran popularidad en los últimos años, sobre todo entre los turistas europeos.

Kylie Jenner, su hermana Kendall y sus amigas, se hospedaron en el Ocean Castle Sol De Oriente, una propiedad privada con un precio de 110 mil 299 pesos mexicanos por noche y que consta de cuatro estructuras privadas completamente separadas en la misma propiedad que incluyen: un castillo, dos bungalows y una torre. Dicho lugar está situado en uno de los lugares más deseables de la Costa Careyes, en la punta de la Península de las Estrellas con vistas a Playa Careyitos, con una piscina de 360 grados.

De acuerdo con el portal Booking.com, el Ocean Castle Sol De Oriente ofrece alojamiento con vistas al jardín, piscina al aire libre, bar, salón compartido, jardín y zona de playa privada. La villa ofrece WiFi y aparcamiento privado gratuitos. Asimismo cuenta con patio, vistas a la piscina, zona de estar, TV de pantalla plana vía satélite, cocina totalmente equipada con lavavajillas y microondas y baño privado con bidet y secador de pelo.

En 2019 la revista estadounidense Forbes, nombró a Kylie Jenner la multimillonaria más joven que se ha hecho a sí misma, alcanzando una fortuna de 10 cifras a una edad más joven que incluso Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

Con respecto a su imperio "Kylie Cosmetics", contó a Forbes haber invertido 250 mil dólares los cuales ganó en su etapa como modelo en el 2015; dicha cantidad de dinero la usó para pagarle a una empresa externa, la fabricación de los primeros 15 mil kits labiales, cuyo éxito rotundo desembocó en su compañía de cosméticos.