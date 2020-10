La hija de Bruce Willis en un traje de baño negro que desata pasiones

Rumer Willis, hija de la actriz Demi Moore y Bruce Willis, lució su esbelta silueta con un traje de baño en color negro que realza su escultural figura. Rumer de 32 años de edad ha publicado una fotografia en su cuenta de Instagram donde sale tomando sol en la que pareciera es la pisicna de su casa.

La actriz, de 32 años de edad luce de lo más bella con su traje de baño y una gafas trasparentes, se le puede ver de lo más relajada. El traje de baño en licra delineó su esposo cuerpo y remarcarcó su pequeña cintura.

No es la primera vez que la hija de Bruce Willis publica en su cuenta de Instagram fotografías de este tipo, anteriormente la vimos con un bikini en color lila, pastel y lo complementa con un hermoso sombrero.

Rumer decidió en esa ocasión dejar su cabello suelto y dejó poco de su rostro al descubierto, ya que utilizó unos lentes de sol.

Rumer Glenn Willis es la hija mayor de los actores Bruce Willis y Demi Moore y empezó su carrera artística cuando apenas tenía 7 años de edad junto a su madre en Now and Then y ha trabajado en dos ocasiones con su padre en The Whole Nine Yards en 2000 y en Hostage en 2005.

Hace unas semnas Rumer Willis fue tendencia en redes sociales ya que apareció en una imágenes en las cuales expone su cuerpo.

En la imagen aparece desnuda y amarrada y junto a la fotografía aparece el siguiente mensaje.

Esta serie que creé con Tyler trata sobre recuperar la forma femenina. Ya sea vestida o no, como mujeres, nuestros cuerpos están constantemente vigilados y dominados por hombres y otras mujeres. Se nos dice lo que podemos y no podemos usar en función de nuestro tamaño y forma o de las creencias de otras personas sobre lo que es aceptable o apropiado. Se nos dice cómo debemos lucir para ser considerados hermosos. Se nos dice que si nos vestimos de cierta manera lo estamos “pidiendo” o si estamos más encubiertos somos mojigatos o inexpresivos. Se nos dice que nuestra sexualidad y expresión de esa sexualidad es algo de lo que deberíamos avergonzarnos, algo que deberíamos guardar para nosotros mismos. Somos perseguidos por nuestro derecho a elegir cuándo ser madre, o serlo. Se nos impide el acceso a métodos anticonceptivos, los lugares para obtener información sobre salud sexual y los anticonceptivos están desfinanciados. El linaje de mujeres que han luchado con su vida por progresar en los derechos de las mujeres lo sacrificó todo para llevarnos a donde estamos hoy y todavía estamos a kilómetros de cualquier tipo de igualdad. Mi cuerpo y mi derecho a mi divina feminidad no serán controlados ni reprimidos por nadie ... hombre o mujer.