La hija de Valentín Elizalde quiere que reabran su caso y busca justicia

Valentina, la hija mayor del cantante Valentín Elizalde, asesinado en noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, luego de dar un concierto, desea que las autoridades reabran su caso y se haga justicia.

Valentina, quien tenia 2 años de edad cuando murió su famoso papá, en entrevista con el programa Ventaneando comenta que las cosas no se pueden quedar así y desea que su papá Valentín Elizalde pueda descansar en paz.

Esto no se puede quedar así se tiene que resolver y más por la paz de nosotros, de la familia y por la paz de mi papá, porque no se sabe quién fue y no se ha resuelto el caso."