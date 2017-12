La hija del Gordo Molina sorprende con gran escote

Quizá el nombre de Mía Molina, no te parezca tan familiar, pero si te decimos que se trata de la hija del famoso presentador de espectáculos Raúl Molina (El Gordo y la Flaca) todo puede cambiar.

Y es que nos dimos cuenta que la hija del conductor ya no es una niña, para muestra de ello el mismo Raúl mostró a través de fotografías y videos como luce la joven en estas fechas navideñas, donde además acaparó con un pronunciado escote el cual nos dejó en claro que es toda una sexy chica.

Con un sexy baile Mía demostró sus mejores pasos y un poco más ya que el vestido que portaba la joven además del escote era muy pequeño, aunque muchos la felicitaron por ser una joven muy alegre y amar a sus padres otros la tacharon de tener un gusto por la moda bastante aseñorado, aunque al parecer a Mía no le importan las criticas ya que estaba muy feliz con su diseño.

"Mía que pronto pasa el tiempo y está muy bonita felicidades gordo" "Mía tu vestido esta hermoso! me encanta el color y el diseño"

"Es escote demasiado bueno te Miras linda"

Mientras qué otros comentarios fueron negativos por lo que su padre salió en defensa de su hija

@yosoy_mama"Feliz Navidad Mía, esta vestida como vieja y hoy no hubo mucha tela, no me gusto tu vestido, pero si es tu gusto disfrútalo y diviértete, pídele consejos a Rodner Figueroa o a Jomary para que luzcas como las grandes estrellas, un sincero consejo"

@yosoy_mama "Ya quisieras por un día de fiesta lucir como Mía".

El bochornoso momento de su padre en televisión

Raúl de Molina, mejor conocido en el mundo del espectáculo como El Gordo, es un presentador del popular programa de televisión diario "El Gordo y la Flaca" de Univisión junto a la conductora Lili Estefan, ha pasado una vergüenza en pleno programa en vivo.

Todo comenzó cuando Raúl de Molina se encontraba dando una de las noticias del mundo de la farándula, cuando de pronto el presentador se percato de un accidente.

EL PRESENTADOR NO SE PUDO CONTENER Y EN PLENO PROGRAMA EN VIVO DE EL GORDO Y LA FLACA, TUVO QUE CONFESAR A LOS TELEVIDENTES QUE SE LE ACABABA DE ROMPER EL PANTALÓN DE LA ENTREPIERNA.



Sin pudor, Raúl mostró ante las cámaras el pequeño accidente que sufrió.

Ante mencionada situación, su compañera, Lili Estefan tuvo que mandar a comerciales el programa mientras El Gordo mostraba el orificio de su pantalón.

El pequeño accidente fue compartido a través de las redes sociales del programa de Univisión donde ha recibido cientos de comentarios por parte de los seguidores como:

"Tienes que usarlos menos apretados; siempre la pasa lo mismo; tiene que utilizar hilo de mejor calidad; están viejos".

Aunque también recibió críticas el programa a causa del accidente del presentador.



Recordemos que el presentador se ha caracterizado por su buen sentido del humor además de ser uno de los conductores más queridos de la televisión.

Con información Mundo Hispánico