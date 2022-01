La historia de "La ladrona", canción que Diego Verdaguer dedicó a Amanda Miguel antes de fallecer

"Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien si lo has robado cuídame, quiéreme, bésame, mímame", dice una parte de "La ladrona", uno de los grandes éxitos del cantante y compositor Diego Verdaguer, nacido en Buenos Aires, Argentina y nacionalizado mexicano. Esta canción es una declaración de amor a su esposa Amanda Miguel, con quien tuvo 46 años de matrimonio.

Meses antes de su fallecimiento, Diego Verdaguer compartió con sus miles de seguidores a través de redes sociales, la historia de su éxito musical "La ladrona", con motivo del lanzamiento de una versión remasterizada. "La historia de 'La ladrona' tiene mucha onda, porque éramos jóvenes y no bailábamos reguetón, pero bailábamos otras cosas".

Dicha canción fue escrita por el propio Diego Verdaguer, Amanda Miguel y Graciela Carballo, por allá en la década de los 80's en México.

Yo estaba enamoradísimo de Amanda como hoy, diferente, hoy es diferente, pues la vida siempre va cambiando.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer tuvieron una linda historia de amor. Foto: Instagram @diegoverdaguer

Estando con su esposa y Graciela Carballo, de un momento a otro apareció la melodía de la canción y en un principio fue titulada "El ladrón". El intérprete reveló: "no la iba a cantar yo en realidad", mencionando que se la daría a una cantante mexicana llamada Hilda, "ella la iba a cantar".

Sin embargo, su agente en la compañía discográfica le dijo que él debía grabar la canción, sin imaginarse el colosal éxito que tendría y que sería, una de las canciones más emblemáticas de su carrera artística.

"La ladrona" fue grabada en un estudio en Los Ángeles, California, Estados Unidos, bajo la producción del fallecido José Quintana, quien también fue productor de Juan Gabriel, Maná, Amanda Miguel y muchos más. El tema fue incluido en su álbum "Estoy vivo", lanzado al mercado en 1981.

En otro de sus relatos compartidos en redes sociales, Diego Verdaguer manifestó que "La ladrona" estaba inspirada en su historia de amor con Amanda Miguel. "Ella es mi ladrona y yo le robé el corazón, pero ella es la que me robó el corazón a mí".

Con esta canción no solo ocupó el primer lugar en las listas de popularidad en México, sino también en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos, España, Italia y hasta en Japón.

Letra de "La ladrona", canción que Diego Verdaguer le dedicaba a Amanda Miguel

Tú eres la ladrona

que me robo el corazón

que yo guardaba para mañana

tú, por qué razón

sin consultar me hiciste amar

lo que es la vida

me enamoré de ti

Mi corazón es delicado

tiene que estar muy bien cuidado

trátalo bien

si lo has robado

cuídame, quiéreme, bésame, mímame

Mi corazón es delicado

porque una vez fue

lastimado trátalo bien

si lo has robado

cuídame, quiéreme, bésame, mímame así

Tú, por qué razón

sin consultar me hiciste amar

lo que es la vida

me enamoré de ti

Miguel Atilio Boccadoro Hernández, mejor conocido como Diego Verdaguer, murió a los 70 años de edad en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por problemas de salud derivados del contagio de Covid-19 que tuvo, de acuerdo con información de varios medios de comunicación.

"Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna", expresó la familia Verdaguer Miguel en un comunicado.

Estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles.

Antes de fallecer, Diego Verdaguer dedicó a su amada Amanda Miguel aquella canción que compusieron, "La ladrona". Junto a una línea de este tema musical, escribió: "nunca me cansaré de dedicártela, eres y serás la ladrona que me robó el corazón ❤".