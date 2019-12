La historia de amor Laura Flores y sus hijos adoptivos

Una de las mujeres que ama ser madre sin duda alguna es Laura Flores ya que después de trabajar la conductora acude de inmediato a su hogar a cuidar a sus hijos pues es una de las tareas que más disfruta y es que en algunas ocasiones lo ha presumido.

Para los que no sabían la presentadora tiene cuatro hijos Danielle, María, José Ramón y Patricio, pero dos de ellos fueron adoptados y todo se debió por un milagro que pidió la conductora después de haber perdido un bebé.

"En la Catedral de San Patricio, por eso se llama Patricio, yo fui e hice mi promesa yo dije por que yo ya traía la idea de adoptar yo dije, yo quiero adoptar, me embarace o no me embarace yo quiero adoptar solo te pidió Dios por favor hazme este milagro un niño sano...", dijo Laura para Sale el Sol.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas pues el ser adoptados les ha traído problemas de bullying a los menores pues la cantante lo ha declarado en algunas entrevistas.

"Lo padre que mis hijos no se deprimen con eso y ya me pasó en otra ocasión si hicieron llorar a mi Alex hace algunos años y le hable al director le dije esto se arregla en una mesa hablando aparte somos cristianos...", dijo Laura el año pasado.

Actualmente Laura está centrada en su carrera como actriz y se casará por cuarta vez con su novio, Matthew con quien se lleva de maravilla pues lo ha demostrado en sus redes sociales.