La historia de amor de Jason Momoa y Lisa Bonet: cómo se conocieron y por qué terminaron

Los actores estadounidenses Jason Momoa y Lisa Bonet eran una de las parejas favoritas de Hollywood, sin embargo, luego de varios años juntos, sorprendieron a sus miles de seguidores al dar a conocer el final de su historia de amor. Él ha obtenido gran fama por interpretar Khal Drogo en la serie "Game of Thrones" o Aquaman en el Universo extendido de DC. Ella saltó al estrellato por su personaje en la serie "The Cosby Show".

Jason Momoa y Lisa Bonet se conocieron en el 2014, cuando asistieron a un club de jazz en compañía de sus respectivos amigos. De acuerdo con el actor originario de Honolulu, Hawái, Estados Unidos, quien mide casi dos metros de altura, sus amigos fueron el medio para que pudiera acercarse a ella y poder charlar.

En una entrevista para la revista Porter, la actriz Lisa Bonet contó que luego de aquel primer encuentro en el bar de jazz, se fueron a un café donde bebieron Guinness y comieron sémola. La personalidad del también productor y director de cine la conquistaron.

"No puedo decir que fue total desde el momento en que nos vimos, pero hemos estado juntos desde el día que nos conocimos. En ese momento, llegó el amor y llegó a lo grande, no corrió como creo que lo hacen muchos hombres. Básicamente, me levantó y me arrojó sobre su hombro, al estilo de un hombre de las cavernas".

Pero lo que Lisa no sabía sobre aquel encuentro, es que Jason Momoa estaba enamorado de ella desde hacía varios años.

"La vi en la televisión y dije: 'mami, quiero ese', pensé: 'te voy a acechar por el resto de mi vida y te atraparé'. No le dije eso hasta que tuvimos dos bebés, de lo contrario sería espeluznante y raro, siempre quise conocerla, ella era una reina, siempre", manifestó Jason Momoa en una entrevista en "The Late Late Show".

Jason Momoa y Lisa Bonet en la red carpet de los Óscar. Foto: AFP

Fruto de su amor tuvieron a sus hijos Lola Lolani y Nakoa-Wolf Momoa. Años después de haber comenzado su historia de amor, contrajeron matrimonio en octubre de 2017.

Pero a principios de enero pasado, una noticia causó gran revuelo en Hollywood: tras dieciséis años juntos y cuatro de casados, Lisa Bonet y Jason Momoa anunciaron su separación.

En un comunicado que compartieron en sus redes sociales, externaron que estaban atravesando un proceso de evolución, en el que cada uno, tomó la decisión de tomar caminos separados.

"El amor entre nosotros continúa y evoluciona en las formas en que se desea ser conocido y vivido. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser, se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción, sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo".

Asimismo, Jason Momoa y Lisa Bonet dejaron muy en claro que su separación se daba en los mejores términos. "Nuestra devoción es inquebrantable a esta vida sagrada y a nuestros hijos, que el amor prevalezca".