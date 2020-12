La historia de amor de Marga López y Arturo de Córdoba en la Época del Cine de Oro

Una de las actrices de las actrices de la Época de Oro del cine mexicano que sigue siendo recordada como una leyenda fue Marga López nacida en Argentina, pero naturalizada mexicana años más tarde, pues ella siempre amo a este país, pues le dio fama internacional a la guapa mujer quien sigue siendo un icono en toda la extensión de la palabra.

A pesar de que la vida de que la vida de Catalina Margarita López Ramos nombre de real de la artista, estuvo llena de bajas y altas, ella nunca se rindió es decir siempre siguió adelante ante cualquier adversidad, aunque el amor varias veces le hizo mucho daño, se trata del romance que tuvo con Arturo de Córdoba con quien tuvo un romance de varios años.

Es por eso que aquí te contaremos como se dio la relación entre ambos, de acuerdo con el libro "Yo Marga", ella siempre se interesó en el actor Arturo de Córdoba, pero no sentimentalmente, sino por ser un hombre muy profesional en todo lo que hacia, es decir, él siempre estaba sacando adelante su carrera como actor, algo que Marga López admirada.

De acuerdo con el libro, el flechazo se dio después de que Arturo de Córdoba, quien ya había hecho películas con la actriz en el pasado, le confesó su amor en la inauguración de un restaurante de una de las amigas de Marga López, pero al principio la famosa quedó desconcertada, pues al parecer no quería saber nade del amor después de su divorcio con el productor Carlos Amador, quien procreó dos hijos.

Incluso Arturo de Córdoba poco a poco se fue ganando la confianza de Marga López quien tras conocer mejor al histrión lo empezó a invitar a sus reuniones las cuales eran todos los domingos en su casa, por lo que Arturo de Córdoba se iba ganando cada vez más y más a la actriz quien al parecer se estaba enamorando inconscientemente.

Aunque en un principio Marga López lo rechazó, él siguió insistiendo y le dijo a la famosa que si ella sentía lo mismo que él, pues tal parece que Arturo de Córdoba sabía que Marga López le iba a corresponder, pues así resultó, por lo que comenzó un romance único entre ambos actores de la época.

Estoy enamorado de desde hace muchos años, pero no me atrevía a decírtelo, le dijo Arturo de Córdoba cuando se le quedó viendo a Marga López fijamente a los ojos, pero ella seguía sin corresponderle, pero él jamás se rindió, pues algo que le decía que Marga López lo iba a amar.

Marga López con Arturo de Córdoba/Instagram

"Se ganó el cielo con esta obra de caridad. Arturo de Córdoba, ya estaba muy delicado cuando hicieron pareja y le ayudó a pasar feliz sus últimos días", "Que contraste de pareja artística en películas de cada uno de ellos muy diferente en cada personaje no me los imaginaba casados, .", le escriben a Marga López en redes sociales los usuarios que no sabían de esa relación.

Otra de las cosas por las que Marga López fue reconocidas por ser una actriz de talla grande, es decir todos los papeles que realizó en cine, teatro y televisión fueron legendarios, pues sus personajes dejaron huella, incluso sus fans insiste en que ninguna actriz de la actualidad le llega a los talones a la legendaria Marga López.

Cabe mencionar que Marga López fue una mujer muy adicta al cigarro por lo que varias veces fue a dar al hospital por problemas respiratorios, pero el 4 de julio de 2005 la primera actriz dejó este mundo víctima de una arritmia cardiaca en un hospital de la Ciudad de México a los 81 años de edad.