La historia de "El Zorro", el cantante que avergonzó a Raúl Velasco en "Siempre en Domingo"

México. "Siempre en Domingo" fue un programa que durante muchos años se mantuvo en el gusto del público, lo condujo el fallecido Raúl Velasco y por él desfilaron artistas famosos y debutantes, como fue el caso de "El Zorro".

Gracias al apoyo de Raúl Velasco en su programa "Siempre en Domingo" muchos artistas lograron ser conocidos, famosos, tener una carrera brillante en la música pero quizá otros no, porque no los apoyó él en vista de que no serían de su agrado.

El caso particular de Fernando Villares, apodado artísticamente "El Zorro", habría sido uno de ellos, puesto que cuando lo presentó en "Siempre en Domingo" no habló muy bien de él ante el público, ya que no le gustó lo que hacía artísticamente hablando.

Raúl Velasco entrevista al cantante "El Zorro". Foto de captura pantalla YouTube

"El Zorro" fue recomendado por la productora musical Amparo Rubín a Raúl Velasco durante 1982 y lo invitó a su famoso programa, pero le habría hecho pasar al famoso comunicador un momento verdaderamente vergonzoso porque no lo convenció con su presencia musical.

Circula un video en YouTube en el que se ve el momento en que "El Zorro" canta, y al final el señor Velasco emite su opinión sobre él en la que señala que fue un error presentarlo; no le ve futuro en la industria musical.

"No es una gente auténtica, no es natural, es afectado y demasiado sofisticado, no le considero porvenir en este negocio, perdónenme por decirlo pero no puedo darle al público g'ato por liebre', si digo que es bueno es porque lo es, si no lo es, también debo decirlo", expresó Velasco en la emisión.

Pero a la semana siguiente, Raúl Velasco ofreció disculpas por la manera en que se expresó de "El Zorro" y dijo que se dejó llevar por una primera impresión: "No es la manera de tratar a un artista ni a un ser humano, decidí darle una segunda oportunidad, salió la conducta violenta de Raúl Velasco interior, que es mi peor enemigo."

Fernando Villares, "El Zorro", volvió a cantar en "Siempre en Domingo", sin embargo, muchas personas expresaron en su momento y lo han manifestado en redes tras volver a ver el video, que Velasco humilló al cantante.

De acuerdo a reportes de prensa, "El Zorro" tuvo una corta carrera y dio a conocer solamente un disco. Aseguran que se alejó del medio y optó por la política, ha radicado en Cancún, Quintana Roo, México.

Raúl Velasco condujo "Siempre en Domingo" durante 28 años ininterrumpidos con rotundo éxito y murió a los 73 años de edad en noviembre de 2006 a causa de cáncer hepático.