La historia detrás de "Blue & Grey", canción compuesta por V de BTS e integrante del Wooga Squad

En muchas de nuestras publicaciones hemos resaltado que las canciones de BTS son más que simples canciones con una melodía y coros pegajosos. No solo ARMY ha sanado cualquier herida o encontrado fuerzas para salir de cualquier adversidad con los temas musicales de la agrupación originaria de Corea del Sur, sino también los mismos integrantes.

En esta ocasión hablaremos de "Blue & Grey", una balada pop que fue compuesta y producida por Kim Taehyung, mejor conocido como V, también integrante del Wooga Squad (el famoso grupo de amigos del que también forman parte los actores Choi Woo Shik, Park Seo Joon y Park Hyung Sik, así como el cantautor y rapero Peakboy).

El vocalista de BTS compuso "Blue & Grey" junto al cantautor y productor surcoreano Park Jisoo, conocido artísticamente como NIve, con quien creó otras canciones que permanecen guardadas.

El joven Idol tenía pensado incluirla en su esperado primer mixtape como solista, sin embargo, fue elegida por amigos de la banda para ser incluida como un B-Side de "BE", el quinto álbum de estudio de BTS, una extraordinaria producción discográfica que nació en los tiempos del Covid-19, en la cual los siete miembros estuvieron involucrados en todo detalle (producción, composición de las canciones, el mensaje que transmitirían, las fotos conceptuales, etc.).

La canción refleja la tristeza, pérdida, ira o frustración, sentimientos que interfieren con la vida diaria. Así como la depresión, ansiedad, dudas de sí mismos, agotamiento de los artistas y el sentimiento de soledad que muchas personas experimentaron durante el aislamiento por la contingencia sanitaria

De acuerdo con Tae, durante la creación de "Blue & Grey", eligió los colores azul y gris para expresar la tristeza y depresión, ya que dichos colores son usados para expresar estos estados de ánimo.

El cantante, compositor, actor, bailarín y modelo surcoreano de 26 años de edad, quien tiene un tipo de voz barítono lírico, señaló que aunque la canción puede sonar oscura, el sonido de la guitarra llenará de tranquilidad a ARMY. Aunque "Blue & Grey" habla de tristeza, también tiene ese sentimiento de poder encontrar esperanza y consuelo, incluso, a través de un estado melancólico.

"Es sobre expresar la tristeza profunda y depresión que usualmente se expresa como azul y gris", expresó V en la conferencia de prensa de BTS, cuando lanzaron el álbum "BE". "Esa fue la motivación para la letra de la canción, el sonido de la guitarra es muy suave y cálido, que abrigará esas emociones".

Cabe mencionar que Taehyung, parte del elenco del exitoso drama "Hwarang: The Poet Warrior Youth", escribió la canción en un momento de su vida cuando estaba lidiando con muchas cosas y se encontraba en una difícil encrucijada: seguir o no seguir con su carrera artística.

V ya no estaba disfrutando lo que hacía y el camino no parecía tener sentido. Escribir "Blue & Grey" lo ayudó a sanar.

Me sentí como si estuviera en un túnel y no pudiera ver la salida. Creo que es corrector decir que no podía ver el camino en el que se suponía debía estar.

La voz de V de BTS es tan melosa, que reconforta todo corazón herido. Foto: Big Hit Music

Letra en español de "Blue & Grey" de BTS

¿Dónde está mi ángel?

Al final del día

Que alguien venga a salvarme, por favor

El suspiro de un día agotador

Creo que todo el mundo está feliz

¿Puedes mirarme? Porque estoy azul y gris

El significado de las lágrimas reflejadas en el espejo

Ocultadas con una sonrisa, mis colores, azul y gris

No sé dónde salió mal

Desde niño, tengo una signo de pregunta azul en la cabeza

Quizás por eso vivo tan intensamente

Pero cuando miro hacia atrás, estoy parado solo aquí

Esa sombra oscura que me traga

Y aun así, el signo de pregunta azul

¿Será ansiedad o depresión?

¿Cómo puedo tener tantos arrepentimientos?

O quizás yo haya nacido de la soledad

No lo sé todavía, azul oscuro

Espero que ella no me consuma, encontraré una salida

Solo quiero ser más feliz

Derretir el frío que hay en mí

Ya extendí mis manos un montón de veces

Un eco sin color

Oh, este suelo parece tan pesado

Estoy cantando solo

Solo quiero ser más feliz

¿Será que estoy siendo codicioso?

Cuando caminé por las calles frías, sentí

El sonido de mi corazón acelerado respirando

Lo siento todavía

No digas que está todo bien

Porque no está

Por favor, no me dejes solo, me duele mucho

Oh, las calles por las que suelo caminar, la luz que suelo recibir

Pero hoy es una escena rara

¿Será que está aburrido o roto?

Pero este trozo de hierro es pesado

Un rinoceronte gris está viniendo

Pero solo estoy aquí parado, fuera de foco

No me siento yo mismo ahora

Simplemente no tengo miedo

No creo en Dios

Palabras coloridas son irritantes

Una área gris es más conveniente

Millones de expresiones gris aquí

Cuando llueve, mi mundo

Bailando en esta ciudad

Está borroso en un día claro

Siempre juntos en días lluviosos

A todo ese polvo que hay aquí

Un brindis

Solo quiero ser más feliz

Sentir el calor en mis manos

No hace calor, así que te necesito aún más

Oh, este suelo parece tan pesado

Estoy cantando solo

En el futuro lejano, si me río

Te contaré

Después de secretamente descifrar las palabras

Ahora duermo en la mañana, buenas noches

Y como todo el ARMY recordará, BTS incluyó "Blue & Grey" en el setlist de su MTV Unplugged.