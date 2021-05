La historia detrás de 'Born This Way' de Lady Gaga, un himno LGBT

Estados Unidos.- Lady Gaga celebra este 23 de mayo el décimo aniversario de "Born This Way", su tercer material discográfico, un disco con fusión de género como electrónica, dance, pop y rock, e influencias de ópera, heavy metal, rock and roll, europop, rock, electro-industrial, trance, techno y disco que marcó a toda una generación.

Para conmemorar la primera década de esta "biblia del pop", como muchos lo definen, las redes sociales se inundaron de fotografías, videos, relatos y recuerdos de esa era musical de Gaga que la colocó como un personaje de vital importancia dentro de la comunidad LGBT.

Y luego de que todos estuvieran hablando del tema, muchos otros que no estaban ni enterados al respecto se cuestionan qué tiene la canción 'Born this way' para haber captado la atención de millones y haber sido un histórico tema dentro de la industria musical; aquí te contamos la historia detrás.

La canción 'Born this way' habla sobre el amor propio y la igualdad en la sociedad, considerándose un himno LGBT debido a que en esto se inspiró Lady Gaga a la hora de componerla, por lo que sigue siendo una canción utilizada para empoderarlos y hacerlos sentir mejor consigo mismo.

Aceptación es lo que la cantante quiere transmitir con este éxito de 2011 que cambió a muchos jóvenes, pues se sintieron identificados con las palabras que fueron escritas de puño y letra por la misma Madre Monstruo en una producción de Fernando Garibay y Paul Blair, más conocido como DJ White Shadow.

La cantante estadounidense logró crear una canción con un empoderante mensaje que ha seguido transcendiendo a pesar del paso de los años. Sin embargo, también hubo ciertas polémicas en esto, pues Madonna la señaló de haber copiado su tema 'Express Yourself', que contiene un ritmo parecido y un mensaje similar.

Pero Lady Gaga no hizo caso de estos comentarios, pues salió de sí misma esta obra de arte que sigue siendo un importante himno dentro de la comunidad LGBT al igual que canciones como 'Firework' de Katy Perry, 'Dancing queen' de ABBA, 'I will survive' de Gloria Gaynor y otros más.