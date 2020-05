La historia detrás de Qué maldición, lo nuevo de Banda MS y Snoop Dogg

Nació como una lejana idea, que muchos dudaban que fuera a ser posible. Fue a finales de 2016 cuando en redes sociales circuló un videoclip que el rapero Snoop Dogg compartió en el que se le aprecia escuchando una melodía de la Banda MS, Tengo que colgar.

Entonces el post realizado en el perfil de Instagram del estadounidense cobró revuelo, pero esa historia continuó en 2019 cuando el músico etiquetó a la agrupación mazatleca en otra de sus publicaciones y expresó su gusto por su música, así como en su momento lo hizo con la fallecida cantante del regional mexicano, Jenni Rivera.

La maldición. A finales de ese mismo año, a su paso por la alfombra en el estreno de la cinta The Addams Family, el intérprete de Drop It Like It’s Hot expresó en una entrevista al programa El gordo y la flaca su interés en hacer una colaboración con MS.

A partir de ahí todo se desencadenó y empezaron las comunicaciones por parte del líder de la agrupación Sergio Lizárraga y el norteamericano, y esque tras una foto que ambos colgaron en Instagram en enero de este año se fue cristalizando todo hasta llegar a este primero de mayo de 2020 cuando a las primeras horas se presentó oficialmente el tema Qué maldición.

Desde el momento que la pieza se estrenó se convirtió en tendencia en redes sociales y en una apuesta por dar vida a un nuevo género musical.

“Les habla Snoop Dogg. Estoy esperando ver este nuevo videoclip que se estrenará el día de hoy en el mundo entero. Estamos a punto de cambiar el rumbo musical del mundo con la música latina, el R&B con un toque de hip-hop”, destacó en Instagram el raper mensaje que fue retomado por la oficina de prensa de la MS en el que destacan que será un tema que seguramente será del agrado de un público muy amplio y diverso, así como de jóvenes sedientos de nuevas propuestas.

El videoclip de la melodía, dirigido y animado por Renzo Novelli, emplea coloridas animaciones y caricaturas de los dos vocalistas de la MS y el rapero. En el tema, de la autoría de Pavel Ocampo, Calvin Broadus y Omar Tarazón, se destaca la voz de Alán Ramírez en gran parte de la pieza y Snoop Dogg interviene cantando tanto en español como en inglés, mientras es Oswaldo Silvas hace otras intervenciones.

La pieza en su letra expone el dolor que provoca un amor que se marchó, por lo que maldice el extrañar a esa persona.

Show. En febrero pasado habían anunciado que ofrecerían el concierto Dos culturas, una unión, el próximo 11 de julio en Ontario, California, pero por la pandemia del Covid-19 aún se desconoce si se podrá llevar a cabo.