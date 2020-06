La historia poco conocida de Locomía y Freddie Mercury: "Nos prohibieron ser gay, igual que a Miguel Bosé"

Freddie Mercury cumplía 41 años y lo iba a celebrar a lo grande, porque tenía poco tiempo de haberse enterado de la terrible noticia que le cambiaría su vida. El cantante de Queen, la famosa banda británica de rock dio positivo en la prueba del VIH, y en ese tiempo, era un diagnóstico que nadie quería escuchar.

Un 5 de septiembre de 1987 Freddie Mercury celebró su cumpleaños en la isla española de Ibiza, donde acudieron más de 500 invitados de todas partes del mundo para unirse al festejo, ya que el cantante era muy conocido por sus fiestas legendarias.

En esta fiesta, Mercury tiró la casa por la ventana y gastó 20 millones de pesetas de la época, para su fiesta de 41 años, luego de enterarse de que el VIH estaba avanzando y podría morir en cualquier momento.

La fiesta comenzó en el Hotel Pike's, lugar que continúa con la tradición de celebrar el 5 de septiembre el cumpleaños de Mercury, con grandes cantidades de champaña, cocaína y relaciones íntimas. La fiesta se trasladó a la discoteca Ku, hoy Prilege, que en ese entonces presumía de ser la discoteca al aire libre más grande del mundo.

En la discoteca participaba un cuerpo de baile de 15 hombres, uno de ellos Xavier Font, quien era el líder, y a futuro formaría parte del grupo españo Locomía. Xavier se enteró que Freddie Mercury iría a celebrar su cumpleaños ese día al lugar, sin embargo, en ese entonces no sabía muy bien la figura que representaba el cantante de Queen.

Yo tenía 24 años y tampoco sabía muy bien quién era Freddie Mercury... esta es la primera vez en mi vida en la que lo admito. Sé que nos limitamos a hacer un par de bailes a su lado, para las fotos y, como no sabía qué regalarle, le di un par de zapatos de punta, de los que diseñaba yo

Explicó Xavier Font para El Confidencial en una entrevista telefónica. Font desde temprana edad tuvo pasión por la moda, y abrió una pequeña tienda en la isla además de una peluquería.

"Al día siguiente, con toda la resaca, se presentó Freddie Mercury en la tienda y se llevó dos chaquetitas de valor de 2,200 dólares. Además me dijo que le habían gustado mucho mis zapatos, que los iba a usar" afirmó Xavier. Y esto se volvió verdad, ya que Mercury usó los zapatos de punta en varias escenas de su video "I'm going slightly mad", del que Font se enteró tiempo despúes. "Lo vi por casualidad en YouTube hace poco. Si lo piensas, es increíble que un monstruo como Freddie Mercury llevase en su último videoclip un pedazo de Locomía, todo un honor".

Ibiza era un sitio adelantado para su época

En la década donde ocurrió la historia, en los 80, Xavier Font se fue de Barcelona, ya que ese lugar no entendía los diseños barrocos y provocadores. En Ibiza, Font encontró la modernidad occidental estilos con hombreras, abanicos y zapatos de pico que paseaban a la luz del día.

Pronto Xavier Font encontraría su lugar en la discoteca Ku, junto a otros hombres interesados en la moda con los que fundaría el grupo Locomía, también conocido como Loco Mía. Uno de ellos, era el holandés Gard Passchier, creador del nombre que ha sobrevivido en el imaginario de los españoles.

A Gard le preguntaron por qué llevábamos esos abanicos tan grandes y él quiso responder que era "Una locura mía", pero como no dominaba la gramática española, dijo que era una "Locomía". A todos nos encantó el nombre

Dijo Font.

Primeros miembros de Locomía | Especial

En 1987, Locomía había alcanzado mucha fama en Ibiza, donde los famosos iban a la discoteca a disfutar el show. Pero con esto vino también muchas envidias para el grupo "Una noche llegábamos todos de la discoteca y nos habían quemado la casa. Dentro teníamos el trabajo de cuatro años, los trajes con los que actuábamos, los que vendíamos... todo", reveló Font, que aunque nunca se enteraron de quiénes fueron los responsables, tiene la sospecha que fueron personas de otros grupos que bailaban en Ku, a quienes Locomía robó la atención del público.

Pero este hecho no apagó la llama del grupo, en cambio, los realzó en popularidad y fueron contratados por un importante empresario japonés para ser los que inaugurarían un centro comercial. Además, un productor se interesó por Locomía; José Luis Gil, quien también trabajó con otras figuras de renombre como Miguel Bosé, Raffaella Carrá y José Luis Perales.

"De repente comenzaron a aparecer de las sombras unos pesonajes ataviados con ropajes sorprendentes y zapatos de estilo renacentista, de manera cadenciosa y sugerente, como si se tratase de los celebrantes de una danza sufí, que me hipnotizó a mí y a los que me rodeaban", Escribió José Luis Gil en sus memorias.

Luego de su encuentro con José Luis Gil, Locomía, que eran bailarines se plantearon la idea de convertirse en cantantes. Luego de un proceso de trabajo de selección, de los 15 miembros quedaron solo cuatro "Descartamos a los bajitos y a los feos, menos a mí, que soy feo pero creé el grupo", señaló Font, que junto a los otros tres (Luis Font (hermano de Xavier), Carlos Armas y Manolo Arjona) se trasladaron a Madrid.

"Nos Prohibió ser gay, igual que hizo con Miguel Bosé": Xavier Font

Las primeras presentaciones de Locomía en televisión fueron compartiendo los mismos escenarios que Pet Shop Boys y Duran Duran, dos grupos de música pop que José Luis Gil asociaba con la "cultura gay". Esto no le agradó mucho al productor, quien decidió que la banda no sería encasillada en la homosexualidad: "La ambigüedad es comerciar; lo definido, sea lo que fuere, limita y reduce el público", les dijo.

A mí me preguntaba un periodista que si tenía novia y yo le decía que sí, que tenía un novio guapísimo, y de golpe tuvimos que dejar de expresarnos con libertad y escondernos, ser ambiguos todo el tiempo. Nos prohibió ser gay, igual que hizo con Miguel Bosé, al que Gil decía que la canción "Don Diablo" no era comercial

Comentó Xavier Font que se negaba a ocultar su orientación sexual, pues quería ser libre. La asesora de imagen y vestuario del grupo Lurdes Iríbar no le parecía esta prohibición "Era una tontería ocultarlo, era muy obvio cuando íbamos con los abanicos por la calle que eran todos gay, pero Gil se lo tomó muy en serio, era una persona autoritaria", señaló.

José Luis Gil produjo las canciones que lanzaron a la fama a Locomía "Rumba, samba, mambo", "Taiyo" y "Locomía", canciones que arrasaron en las discotecas durante la primavera de 1989. Locomía comenzaba a despegar cuando Xavier Font decidió dar un paso a lado.

"Gil era uno de los mejores mánagers de España, de eso no cabe duda, pero a mí me quitó la ilusipon. Perdí mi derecho a comportarme como lo que soy, una persona gay, dejé de poder llevar mis trajes por la calle, porque me paraban constantemente... y tampoco pude refugiarme en la creación de nuevos diseños porque Gil nos impuso ir cada uno de un color y con el mismo traje todo un años", lamenta Font.

Xavier Font lanzó su boutique para regresar a su pasión por la moda y la bautiizó como "Santuario Locomía". Sin embargo, la tienda no tuvo el éxito que esperaba y finalmente fue cerrada.

Luego del cierre, Font regresa a Locomía. En ese tiempo José Luis Gil tenía el plan de trasladarse a Miami para expandir la música a Estados Unidos. Pero Font y Gil no estaban en buenos terminos; Gil escribió en sus memorias sobre el artista como "un loco y un tonto codicioso", además aseguró que "siempre dudé de la capacidad cerebral de Xavier, pero al menos amaba el producto."

Pero el tiempo le terminó dando la razón a Font, quien en 1992 descubrió que Gil había cobrado 600 mil dólares de adelanto por el nuevo disco a espaldas del grupo y sin repartir la ganancia. Situación que complicó al grupo, ya que Gil era dueño de las canciones del grupo, y las podía explotar por dos años antes de que venciera el contrato.

Font despidió a Gil, pero Locomía se quedó sin derecho de interpretar las famosas canciones. El productor contactó a empresarios para que no contrataran a Locomía. Luego el productor se vio involucrado en un caso de asesinato, mientras que Font llegó a parar a la cárcel por tenencia de drogas.

Xavier intentó volver a relanzar Locomía, sin embargo en 2018 en el reinició de la carrera musical murieron dos integrantes de Locomía nuevos: Santos Blanco y Frank Romero "Y ahora que estábamos remontando el vuelo otra vez, mueren dos de los miembros del grupo, ambos con 46 años, en el mismo mes y por causas muy extrañas... es como si Locomía tuviese una maldición para que nunca se recupere", describió Font en la entrevista para El Confidencial.