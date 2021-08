La historia real detrás de 'Asereje', el supuesto rito satánico de las Ketchup

El mundo de la música ha iso evolucionando con el paso de los años, sin embargo, hay canciones que se han quedado para ser históricas y volverse los éxitos que todos quieren en las fiestas, incluso, escuchar de vez en cuando, como el tema del que hoy hablaremos.

Se trata del gran éxito de la música latina 'Asereje' de la agrupación femenina las Ketchup, que en la actualidad es un grupo inexistente, pero su canción sigue siendo muy sonada, incluso, recientemente fue un tema en tendencia en TikTok.

Fue en el año 2002 cuando se lanzó este éxito musical por la agrupación formada por tres mujeres, que lanzaron a la fama gracias a la misteriosa canción, que conquistó con un ritmo pegajoso, pero no sólo esto, sino también por la polémica de su letra y composición.

Por años se dijo que 'Asereje' era un rito satánico, según analistas de la música y hasta el público en general. Pero la realidad es diferente, al analizar a Diego, el protagonista de la canción, todo cobra sentido.

La verdadera historia de 'Asereje' es muy diferente a lo que muchos creían; Diego parece estar sumamente drogado, lo que se cuenta en la parte de: "con la luna en sus pupilas", entonces, al salir su canción favorita, él "la baila, y la goza, y la canta", o por lo menos lo intenta.

Pero al no poder articular bien las palabras, por estar bajo los supuestos efectos de una droga, comienza a cantar las partes de 'Asereje' que pocos comprenden: "Y aserejé-ja-dejé. De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi".

Una letra muy extraña, pero acá la parte clave: la canción favorita de Diego es 'Rapper's Delight' de The Sugarhill Gang, tema que quería interpretar, pero por su estado no podía.

"I said-a hip, hop, the hippie, the hippie. To the hip hip hop-a you don't stop the rock. It to the bang-bang boogie, say up jump the boogie. To the rhythm of the boogie, the beat", dice la letra de su canción favorita.

Lo que en realidad buscaba Diego, el protagonista de la canción, era cantar ese popular tema en inglés, pero por estar drogado no podía, así que terminó por hacerlo a su manera. Se puede probar que están relacionadas las canciones al escuchar ambas partes y así se deja atrás aquella teoría que aseguraba era un rito satánico por su extraña letra.