¡La humildad en todo su esplendor! Sheyla Tadeo recuerda inicios en Altata, Sinaloa, antes de la fama

La cantante, actriz y comediante Sheyla Tadeo estuvo en el puerto de Altata, perteneciente al municipio de Navolato, estado de Sinaloa, México, donde mostró no solo demostró sus indiscutibles dotes artísticos, sino también la gran sencillez y humildad que la caracterizan. Asimismo, compartió que antes de la fama, trabajó en un pequeño restaurante en este espacio recreativo familiar.

En su visita al puerto de Altata, Sheyla tuvo un encuentro con un grupo de fans y habitantes de este lugar. Ante la petición del público, la cantante de 49 años de edad y originaria de Culiacán, Sinaloa, hizo gala de su voz al interpretar a capela "Si quieres", una de las muchas creaciones musicales del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel.

Luego de deleitarlos con su fascinante voz, Sheyla Tadeo dijo el por qué Altata era un sitio muy importante para ella.

Por allá, a mediados de la década de los 90's, llevaba a cabo sus estudios universitarios en su natal Culiacán, Sinaloa, y trabajaba en un restaurante en Altata. La carismática artista se trasladaba en camión desde Culiacán hasta la cabecera municipal de Navolato y de este sitio al puerto antes mencionado.

Contó que, en varias ocasiones, no alcanzaba el camión a Navolato, por lo cual pedía raite a la primera persona que pasará.

"Antes de irme a la Ciudad de México, al concurso de "Valores juveniles", yo trabajaba cantando aquí en un restaurancito, y cuando se me iba el camión de aquí, porque salía más temprano, yo pedía raite, me tocó con mi hermana irnos de raiteras en una camioneta con desconocidos, 'no nos da un raite a Navolato para agarrar un camión'".

Tiene muchos buenos recuerdos de aquella época, por lo cual, cuando viene a su tierra natal, lo primero que quiera hacer, es ir hacia este lugar en el pacífico mexicano.

Por vida de Dios, que así nos tocó y de verdad que por eso, siempre que vuelvo es: 'Altata, ¿a dónde vas?, a Altata, llévenme a Altata', es como una pasión que tengo con el lugar que no se me va a acabar nunca.

Una de las personas a su alrededor le dijo con mucho cariño: "Altata te quiere Sheyla", a lo que muy conmovida expresó un sincero, "muchas gracias".

Cabe recordar que durante su último año de universidad, Sheyla Osiris Tadeo Bringas viajó por primera vez a la Ciudad de México, para participar en el concurso "Valores juveniles", que se llevó a cabo en el programa "Siempre en domingo", donde obtuvo el segundo lugar.

Cuando estaba por regresar a su hogar en Sinaloa, México, el conductor de televisión Raúl Velascole le habló sobre ella al productor Luis de Llano, quien la invitó a aparecer en un episodio de la telenovela "Agujetas de color de rosa". Posteriormente, Sheyla formó parte de los "Sketchistosos" originales en la serie de comedia "Al Ritmo de la noche" con Jorge Ortiz de Pinedo.

Esos serían los inicios de la trayectoria artística de Sheyla Tadeo, quien ha participado en telenovelas, programas de televisión, obras de teatros y además, ha llevado a cabo una carrera musical, siendo llamado por sus fans como "la Adele mexicana".