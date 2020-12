La humildad y sencillez que Flor Silvestre, esposa de Antonio Aguilar, siempre demostró

La música mexicana despidió a una de sus más grandes estrellas, la hermosa Flor Silvestre. La matriarca de la Dinastía Aguilar que tiene entre sus integrantes a reconocidos cantantes como Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar, falleció de manera pacífica a sus 90 años de edad en su paraíso, en su hogar en el rancho El Soyate, ubicado en Tahuaya, Villanueva, al sur del estado de Zacatecas.

Las grandes como Guillermina Jiménez Chabolla jamás son olvidadas. Su inmenso legado, al igual que el de su esposo Antonio Aguilar, vive en cada una de sus canciones, en cada una de las películas que protagonizó, en cada uno de sus familiares. En el documental "Su destino fue querer", podemos conocer más a fondo sobre Flor Silvestre, la "Reina de la canción mexicana".

Este documental lo realizó hace unos años Aneliz Álvarez-Alcalá, esposa de Pepe Aguilar, donde tuvo una íntima charla con su suegra Flor Silvestre, quién entre muchas cosas, le contó cómo conoció al amor de su vida, su alma gemela Antonio Aguilar. El nombre del documental esta inspirado en la canción "Mi destino fue quererte", grabada por la abuela de Ángela Aguilar en la década de los 60's y que fue incluida en la película de 1966 "Juan Colorado", una de las tantas historias que protagonizó al lado de su esposo José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nombre completo de "El Charro de México".

"Yo no sé que decir de mí", expresó Guillermina Jiménez Chabolla con la sencillez y humildad que siempre la caracterizaron, al principio del documental. "Tengo que decir de él (de Antonio Aguilar), lo más lindo que hay, cada rato habló de él, porque a cada instante está conmigo, en cada momento, cada segundo de mi vida", manifestó. Sus palabras son el claro ejemplo de un amor puro, un amor que sigue después de morir.

Flor Silvestre era una dama en toda la extensión de la palabra. Foto: Agencia México

Aneliz Álvarez-Alcalá llevó a cabo este documental, en vísperas de un homenaje que le hicieron a quien fuera esposa del conductor de televisión y locutor de radio Paco Malgesto. Dicho homenaje que la emblemática actriz de la época de oro del cine mexicano, se llevó a cabo en el 2015 en Los Angeles Historic Theater, en la ciudad de Los Ángeles, California.

Flor Silvestre, quien inmortalizó canciones como "Cielo rojo", "El peor de los caminos", "Aquel inmenso amor" y muchas más, expresó sobre este reconocimiento a su enorme trayectoria artística: "ahora que no está él y que me hagan un homenaje a mí ¡ay no!, yo siento que yo estoy cosechando lo que él sembró". (Ángela Aguilar devastada e inconsolable en el último adiós a su abuela Flor Silvestre).

Al fallecer Guillermina Jiménez Chabolla, su hijo Pepe Aguilar invitó a sus seguidores a ver este documental en memoria de su madre, conocer más a detalle no solo a la gran cantante y actriz, sino también a la gran mujer que fue, a la gran esposa, madre, abuela.

"Dejó el ejemplo de ser voz matizada de la belleza de ser madre y esposa, dejo la alegría de presenciar belleza que piensa y habla, siente y comparte, belleza y voz de mujer en el mundo y para el mundo y que, sin embargo, no deja que el mundo la aleje de su casa", manifestó el papá del también cantante Leonardo Aguilar.

Pepe Aguilar disfrutó de cada momento vivido junto a su mamá Flor Silvestre. Foto: Agencia México

Flor Silvestre y Antonio Aguilar, símbolo del amor eterno

Flor Silvestre, tras estar 13 años separada de su esposo Antonio Aguilar, volvió a reencontrarse con su amado "Toni", como le decía de cariño. La intérprete de la música mexicana fue sepultada junto a Antonio Aguilar. La tumba de esta pareja que simboliza el amor eterno, está ubicada en lo alto del Cerro de San Cayetano, ubicado dentro del rancho El Soyate.

Cada uno de los integrantes de la familia Aguilar vive su duelo a su manera. En un reciente Instagram Live su nieta Ángela Aguilar no pudo evitar llorar al recordar a su abuelita. La joven cantante de temas como "La Llorona", se conectó con sus fans para agradecerles por todas las muestras de apoyo ante la muerte de Flor Silvestre.

"Han sido unas semanas muy difíciles, pero sus mensajes han hecho este tiempo muchísimo más fácil, y estoy súper agradecida por su amor, por sus oraciones, por su solidaridad, por su amor incondicional hacia mi abuela".

La hija de Pepe Aguilar y prima de la también cantante Majo Aguilar, comentó que nunca vamos a estar preparados para la muerte, sin embargo, agradeció a Dios por la oportunidad de poder estar junto a su abuela "muchísimo más tiempo de lo que normalmente estaríamos".

Así como Ángela Aguilar, Dalia Inés Nieto Jiménez (primogénita de Flor Silvestre), compartió su sentir en su perfil en Facebook, resaltando que su mamá cumplió su misión en esta vida. "Dio alegría con su voz y su belleza, ahora sé que me amó mucho. Es grande mi dolor, pero creo en las promesas de Jesús y el amor de María Santísima".

Al compartir varias vivencias y recuerdos, al final del documental "Su destino fue querer", Guillermina Jiménez Chabolla expresó su anhelo de pronto reunirse con su esposo, con quien procreó a sus hijos Antonio y Pepe Aguilar. "Me dio tanta felicidad, me hizo tan feliz, Dios me lo dio. Allá en el cielo vamos a hacer espectáculo". Su deseo se cumplió, Flor Silvestre y Antonio Aguilar ya están juntos y ahora, para toda la eternidad.

Flor Silvestre fue despedida con música de mariachi y banda. Al final de la misa de cuerpo presente, Pepe Aguilar expresó: "por fin llegaste, ah como fregaste, desde que se fue mi papá, ah como diste lata, pues ahora si ya se te hizo y ahí vas a estar para siempre, ahora van a estar eternamente ahí".

Ante de ser sepultada la banda interpretó el conocido tema "Amor eterno" de Juan Gabriel.