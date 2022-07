"La ignorancia disfrazada de tolerancia mata", Regina Orozco rechaza "P*t*" de Molotov como himno LGBT

En una entrevista para Europa Press, Randy Ebright, baterista de la banda mexicana de rock Molotov, manifestó que la canción "P*t*" era un himno de la comunidad LGBTQ+. "No nos arrepentimos de la canción, hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México, allí se ha convertido en un himno, si tú estás orgulloso de ser quién eres, no hay que sentirse ofendido".

Luego de estas declaraciones, el actor y cantante Christian Chávez, integrante de RBD, hizo uso de sus redes sociales para pronunciarse en contra de esta canción de Molotov. "Esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa".

No, señores, no se equivoquen. Es una canción que, por lo menos en mi caso y yo sé que en caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes, teníamos que escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados.

Asimismo, Christian Chávez externó que durante mucho tiempo, ese tema musical causó mucho dolor a la comunidad LGBTQ+, "y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue esa, 'pu...'. Así que, por favor, un poco de respeto".

La soprano y actriz mexicana Regina Orozco, aplaudió el mensaje que compartió Christian Chávez y a su vez, envió un claro mensaje a los integrantes de Molotov.

"Estamos en tiempos de cambios profundos y lo que en su momento funcionó, ahora ya no, la canción "P*t*" de Molotov no es un himno que represente a la comunidad LGBTQ+, no, claro que no".

Regina Orozco señaló que es momento de ser aliados y generar respeto y consciencia, "ante actos violentos arropados bajo la letra de esa canción, la ignorancia disfrazada de tolerancia mata. Queridos Molotov, porque no dar a la comunidad un verdadero himno, un himno chingón, en vez de proponer la letra de 'matarile al maricón', ustedes pueden".

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de Molotov ha comentado algo sobre lo dicho por Christian Chávez y Regina Orozco. Cabe mencionar que esta canción, fue lanzada por la banda en 1997, como uno de los sencillos de su álbum de estudio "¿Dónde jugarán las niñas?".