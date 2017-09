Justin Bieber volvió a desatar la furia de sus fans

El cantante canadiense Justin Bieber parece que volvió hacer el mismo de antes, en esta ocasión al parecer Bieber subió una foto desagradable en Instagram en la cual se muestra con la boca abierta y con comida masticada de inmediato su imagen se llenó con cientos de mensajes negativos criticando al intérprete de "Sorry".

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 9:38 PDT



Esta no es la primera vez que Justin publica una imagen donde se muestre desafiante ante el público, recordemos cuando publico con una imagen de su trasero cuando disfruta su paseo en un yate lo cual la publicación fue eliminada de inmediato ya que no se permiten desnudos en la mencionada red social.



Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 10:58 PDT

MÁS DESNUDOS DE JUSTIN

De acuerdo con el portal Variety, las fotografías que se publicaron fueron las mismas que ya se habían visto de Justin Bieber en sus vacaciones en Bora Bora, en 2015. Hasta ahora, Selena Gómez no ha hecho comentarios al respecto.



RECONOCIENDO SUS ERRORES

Justin Bieber ofreció un "mea culpa" a sus fans al decir que "nunca" será perfecto, pero que esperaba aprender de sus errores, después de una semana difícil en la que canceló abruptamente el resto de su gira mundial y golpeó accidentalmente a un fotógrafo con su camioneta.

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 10:54 PDT



El cantante de 23 años, que el 24 de julio canceló las 14 presentaciones restantes de su gira mundial "Purpose" y lesionó a un fotógrafo tras un servicio religioso en Beverly Hills dos días después, dijo: He dejado que "la ruptura de las relaciones dicten la forma en que yo actúo con la gente".



"¡¡¡¡Permití que la amargura, los celos y el miedo controlaran mi vida!!!!", declaró el cantante en un posteo en Instagram el miércoles.

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 8:16 PDT





"Estoy MUY consciente de que nunca voy a ser perfecto y voy a seguir cometiendo errores, pero lo que no voy a hacer es dejar que mi pasado dicte mi futuro", agregó.



La estrella del pop canadiense afirmó que la gira le enseñó mucho sobre él, en lo que llamó un posteo de Instagram "muy incorrecto gramaticalmente, pero de corazón".



No mencionó el incidente con el fotógrafo, quien sufrió lesiones que no suponen un riesgo vital y quien agradeció a Bieber en un video subido a Instagram la semana pasada por quedarse con él hasta que llegaron los servicios de emergencia tras el accidente.



LOVE YOU HOUSTON !!! Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 7:40 PDT

Tras realizar más de 150 conciertos, Bieber se retiró de esta gira, citando sólo "circunstancias imprevistas" en ese momento, lo que frustró y preocupó a sus fans. También ganó respaldo, como por ejemplo del cantante y compositor John Mayer, quien lo felicitó por cuidar de su salud mental.



Un día después de cancelar su gira, Bieber dijo al medio de noticias del espectáculo TMZ.com que esperaba ansioso "simplemente descansar y relajarme un poco" tras dos años de giras y presentaciones.



EL NUEVO ESTILO DE VIDA

el artista se encuentra fuertemente influenciado por Carl Lentz, fundador y pastor del templo, razón por la que Justin habría habría tomado el abrupto paso de detener sus shows, aunque el religioso lo habría tratado de convencer para que no dejara los escenarios.



Fuentes del medio estadounidense aseguraron que la relación de Bieber y Lentz ha sido "intensa" y que todas las decisiones que la estrella musical ha tomado en los últimos meses, han sido por congeniar con la fe del pastor. "La iglesia no le dijo a Justin que cancelara la gira, él tomó esa decisión basada en la búsqueda espiritual y su propia visión del camino que debería tomar en la vida", dijo un cercano a Lentz a TMZ.

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 2:32 PDT



Sin embargo, aún no está claro de si Bieber se retirará completamente del medio musical para dedicarse a la religión o si retomará sus compromisos en un tiempo más.

Con información El Universal/Infobae

