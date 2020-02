La impactante historia detrás de "René", nueva canción de Residente

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, lanzó la canción más íntima de su trayectoria musical, que lleva por nombre "René", más que una canción, es una ventana al alma del cantautor y productor puertorriqueño.

A través de sus redes sociales Residente expresó que a partir del pasado 27 de febrero volvía a ser "René" y confesó que esta canción además de ser el tema más importante en su vida personal, componerlo le ayudo en un momento muy difícil hace unos años atrás. La canción muestra al intérprete tal cual es con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos.

En un comunicado Residente expresó:

Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar, necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo.

"René" viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por el propio René Pérez Joglar, donde con lágrimas y acompañado de su hijo Milo de 7 años de edad, canta su nueva canción; fue filmado en su pueblo natal de Trujillo Alto, donde hace un repaso de su vida hasta el presente.

En el video plasma problemas como su divorcio y la muerte de su mejor amigo a manos de la policía, su veto de cuatro años en Puerto Rico tras insultar públicamente al entonces gobernador Luis Fortuño, y sentimientos de angustia, miedo y soledad a raíz de la fama. En una parte de la canción, el ex integrante de Calle 13 dice, "cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo, estoy triste y me río, el concierto está lleno, pero yo estoy vacío".

A lo largo de más de siete minutos, también reconoce los esfuerzos de su madre y su padrastro por sacarlos adelante a él y sus tres hermanos, y con una añoranza conmovedora repite que quiere "llamar al 755-0822", el número telefónico de la casa en la que creció, "a ver quién contesta".

¿Cómo nació "René"?

Residente contó en una entrevista con la AP que se encontraba en México para dar un concierto hace poco más de dos años y que, mientras miles de personas lo esperaban en un estadio, él estaba en su cuarto de hotel sintiéndose tan mal que temía "hacer una estupidez".

Mira, yo nunca he tenido un sentimiento así dramático, pero yo me acuerdo que ese día yo estaba en el hotel en el piso 25, y yo me quería tirar del balcón.

"No quería salir a tocar, no quería estar ahí, me llamaron para que fuera y yo no quería, me estaba sintiendo muy raro, tuve que llamar a mi mamá, le estaba diciendo 'no quiero estar aquí, no quiero estar aquí', me despegaba el teléfono porque empecé a llorar y yo nunca lloro, me estaba dando algo raro que nunca me había pasado y tenía miedo".

René Pérez Joglar contó que la voz de su mamá (que también puede escucharse al principio de la canción) logró calmarlo, al igual que el apoyo de su equipo de gira "que es familia". Pese a su estado emocional, Residente logró salir y dar el concierto; un amigo de la universidad que casualmente se encontraba en México se quedó con él en el cuarto para que no pasara solo la noche. Al día siguiente nació "René".

No pensó entonces apoyar una causa contra los estigmas en torno a la salud mental, sólo quería desahogarse y encontrar su propia sanación como mejor sabía, ¡a través de la palabra! "Me ayudó escribirla", expresó Residente, "ahora estoy bien".

Escuche casi toda mi vida a Residente, pero hoy, hoy escuché a René y sentí su dolor tan mío ����

Ni toda la fama del mundo y mucho menos el dinero puede llenar el vacío y la soledad que lleva dentro una persona, la depresión es real y la ayuda para superarla también ��❤ pic.twitter.com/rItSBJXE1K — J. Pinkman�� (@_Carii93) February 28, 2020

"René" de Residente dura 7:36 minutos pero duele toda la vida pic.twitter.com/n2gwKvVWh4 — La Goma (@LaGomaOfficial) February 29, 2020 En algún momento de la vida todos queremos ser lo que éramos. �� #Rene #Residente pic.twitter.com/8HydYFP0BA — Megan �� (@MeganZc) February 29, 2020 No he podido dejar de llorar con la nueva canción de residente “rene”.

De verdad quisiera poder ayudar con música a las personas así como su música lo hace conmigo...



Gracias @Residente! Mis pensamientos y sentimientos ya no se sienten tan solitos gracias a tu canción. — Nodal�� (@elnodal) February 28, 2020

Residente dejó en claro se "un tipo feliz" que proviene de una familia muy unida, simplemente llegó a un punto en el que no podía contener cosas que se había guardado a lo largo de su vida. "Era algo tan de adentro que yo no registraba y no podía sacarlo para afuera, no se me notaba, pero no es que era infeliz imagínate, en el mundo hay tanta gente que sufre y yo siempre tenía esa mentalidad de que no me puedo quejar, mira las cosas que tengo buenas".

Pero sí parece que había muchas cosas que me habían dolido, la muerte de mi mejor amigo, cosas que yo no lloré nunca que explotaron a la misma vez.

Además, Residente estaba afectado por el hecho de que su trabajo, con sus constantes viajes y actuaciones, no le permitía pasar más tiempo con su hijo Milo, quien aparece al final del video recibiendo a su padre con una sonrisa y un abrazo esperanzador en el home plate de un campo de beisbol.

René

Residente (letra)

René, ven, vamo' a estudiar

Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contesta'

¿Con qué parte del cuerpo jugaban pelota' lo' indio' taíno'?

René, contéstame

Sí, es fácil

Atiéndeme, atiéndeme, mírame

¿Con qué parte del cuerpo?, piensa

¿Jugaban pelota los indio' taíno'?

Ya sé, te la canto y entonce' así tú te la vas aprendiendo

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y

Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué

Así que aprendí a batear hits por encima de una pista

Volví a tomar alcohol en mi despacho

Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho

Cuando caigo en depresión

Mis problemas se los cuento a la ventana del avión

El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo

El ayer es, me sigue investigando

Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando

Comento errores pero hago lo que pueda

Aprendí a aterrizar sin ruedas, y

Aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen

Estoy triste y me río

El concierto está lleno pero yo estoy vacío

En la industria de la música todo es mentira

Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira

Solo me queda lo que tengo

No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo

Me críe con Christopher, mi pana

Tiramos piedras juntos, rompimo' un par de ventana'

Corríamos por la calle sin camiseta en las parcela' de Trujillo

Cuesta abajo en bicicleta

La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma

Pa' que suene como un carro

Recargábamos batería con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía

Eramo' inseparable' hasta que un día lo mataron entre cuatro policía'

Mi alegría sigue rota, se apagaron las luce' en el parque de pelota'

Ya no queda casi nadie aquí

A veces ya no quiero estar aquí

Me siento solo aquí

En el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta

Quemar mi libreta, soltar mis maleta'

Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2, a ver quién contesta

Las pelea' con mi padrastro cuando perdía el control

Las resolvía con él viendo un partido de béisbol

Me invitó a pelear un par de vece'

Me escapé de casa un par de vece'

Pero nunca faltó el alimento

Nos defendió con música cantando en casamiento'

A vece' al horno, a vece' de lata y microonda'

Compartíamos todo, la mesa era redonda

Clase media-baja, nunca fuimo' dueño'

El préstamo del banco se robaba nuestro' sueño'

La cuenta de ahorro vacía

Pero mami bailando flamenco nos alegraba el día

Dejó de actuar pa' cuidarno' a los cuatro'

Y nos convertimo' en su obra de teatro

Ella se puso nuestra' bota'

Y su vida fue de nuestro' logro' y nuestra' derrota'

Mi padrastro se fue con otros pece'

Nos mudamo' de la Calle 13

Me fui a buscar la suerte en un mar de paja'

Y mi vida entera la empaqué en una caja

En la universidad de arte' me becaron

A la mitad de mis amigo' los mataron

Empecé a rapear de nuevo, empecé a creer de nuevo

Volví, saqué un disco, me comí el mundo de un mordisco

En Puerto Rico despidieron empleado'

Insulté al gobernador y quedó televisado

Censuraron cuatro año' de mi calendario

Abuela murió, no me vio tocar en el estadio

Dije to' lo que sentí, me quieren má' afuera que en mi propio paí'

Pero aunque mis cancione' las cante un alemán

Quiero me entierren en el viejo San Juan

Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandule'

Y me duele, no importa que el ron de la madrugada me consuele

Y desde adentro de la pulpa, si la cagué

A mi paí' le dedico cuatro piso' de disculpa'

Ya no queda casi nadie aquí

A veces ya no quiero estar aquí

Me siento solo aquí

En el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta

Quemar mi libreta, soltar mis maleta'

Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2, a ver quién contesta

Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver

Que quiero salir de este hotel y desaparecer

Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón

Y a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión

Que no me importan las gira', los disco', los Grammy

Y que en la Calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami

Quiero volver a cuando mis ventana' eran de Sol y me despertaba el calor

A cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar

Quiero sacar las carta' del pelota' del envase, volver a robarme segunda base

En verano hay navidade', limpiar la casa con mis hermano'

Escuchando a Rubén Blades

Quiero volver, ir al cine en la semana

Y llegar a la escuela de arte' en la mañana

Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí

Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal

Quiero volver a sentir, a cuando no tenía que fingir

Yo quiero volver a ser yo

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera

Cabeza, rodilla, muslos y cadera