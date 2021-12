La impactante revelación de Laura Zapata: "a ti maldito ser que abusaste de mí cuando era niña"

La actriz de cine, teatro y televisión Laura Zapata, quien actualmente tiene 65 años de edad, llevó a cabo la presentación de su poemario "Pensamiento ventana", donde compiló una serie de textos de su autoría, basados en varias vivencias que ha tenido. Durante el evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México ante varios medios de comunicación, la también cantante impactó cuando reveló el abuso sexual que sufrió cuando era niña.

Fue a través del poema titulado "Mi niña interior", donde Laura Zapata hizo dicha confesión:

A ti maldito ser que abusaste de mí cuando era niña. A ti, con la mente enferma y cochambrosa, con la maldad procedente de tus genes y la maldita enfermedad y la maldita enfermedad de tu inconsciencia.

En este poema la actriz de telenovelas como "La gata" o "El bienamado", lanzó esta pregunta a su agresor: "¿qué daño te acusaba aquella niña?".

Aunque la hermana de Thalía no reveló la identidad de su agresor, sorprendió al mencionar que se trataba de una pareja sentimental que su mamá tuvo. "Ahora ya tiene una madre aquella niña, esa que vive en mí y fui en el pasado, porque la que tenía en ese tiempo te lo permitía".

En el poema la tía de la actriz Camila Sodi, expresa su tristeza, ya que al parecer su madre, la señora Yolanda Miranda Mange, "sabía de tus abusos y no hacía nada".

Debido a la redacción de "Mi niña interior", algunas personas podrían pensar que su abusador, fue su propio padre, el señor Guillermo Zapata Pérez de Utrera. Por lo cual, deja muy en claro en su texto:

La niña vivía desconcertada por tu acecho, por hacerme mal de alguna forma trasgrediendo los límites del universo, los de Dios y tal vez también los del incesto. Aunque no eras mi padre, no quisiera que quien lea esto piense que fue él, mi pobre viejo, que si hubiera sabido te habría arrancado los ojos y el pellejo.

Leer más: Entrenador nacional de fútbol de la Sub-17 es acusado de abusar de cientos de niños

Laura Zapata mencionó que su poemario está lleno de vivencias y experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, "es algo que tengo dentro, estoy compartiendo mi vida, y mis cosas". Asimismo pidió a los medios de comunicación, que el centro de atención de dicha publicación, no sea sobre el abuso sexual.

"No quisiera que el tema de mi libro se convierta en que 'se la violó no sé quién', 'le tocó no sé qué', por favor se los pido".