"La impotencia me invade": Alejandro Sanz se muestra triste por la muerte de un ser muy querido

México. El cantautor español Alejandro Sanz comparte en sus redes sociales la lamentable muerte de un ser querido y por eso se muestra demasiado triste. "La impotencia me invade", escribe en Instagram.

Alejandro Sanz dedica este viernes un emotivo texto en Instagram para despedir a un ser querido que murió muy joven y con quien tenía una excelente relación, según lo hace ver él mismo. Se trata de su primo.

"Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invaden. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros…tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente", señala Sanz.

Además el cantante de temas como La tortura (dueto con Shakira), coloca también en Instagram una galería con imágenes en las que aparece junto a su primo; algunas corresponden a la época en que eran niños, luego adolescentes y en otras etapas de sus vidas.

Alejandro y su primo convivieron durante todos estos años y desde su niñez, según puede verse y explica el cantante, por eso mismo se manifiesta devastado. David era su nombre y al parecer padecía alguna enfermedad con la que luchaba día a día.

Alejandro explica que toda la familia tenía esperanzas y mucha fe en que su primo se recuperara, pero esto finalmente no sucedió. "Quien me conoce sabe que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada…o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo".

Sanz menciona también que su querido primo murió rodeado de sus seres queridos. "Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Se ha ido querido y arropado en todo momento, grabando en mi memoria la última frase que me dijo: “Lo único que importa en la vida son las buenas personas". Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos".

Amigos y seguidores de Alejandro Sanz le expresan sus condolencias a través de Instagram, y entre los famosos que lo hacen también destacan entre otros Luis Fonsic, Sara Carbonero, Bibiana Fernández y Eva González.