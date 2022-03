La impresionante cantidad que cobra Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre, por cada concierto

Ángela Aguilar pertenece a una de las dinastías más respetadas y aclamadas de la industria musical, nada más y nada menos que la Dinastía Aguilar, cuyos patriarcas pusieron el nombre de México muy en alto. Desde muy pequeña ha seguido con la tradicional familiar y hoy en día, a sus 18 años de edad, tiene la gran responsabilidad de llevar la música ranchera a las nuevas generaciones.

La llamada "Princesa de la música mexicana" es hija del reconocido cantante Pepe Aguilar. Tiene una descendencia de gran peso; sus abuelos fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre (cuyo nombre verdadero era Guillermina Jiménez Chabolla), dos grandes leyendas de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano. Fueron conocidos como "El Charro de México" y "La reina de la canción mexicana".

Ángela Aguilar forma parte del show ecuestre "Jaripeo sin fronteras" a cargo de su papá, en el que también participa su hermano Leonardo y su tío Antonio Aguilar Jr. (papá de la también intérprete de música ranchera Majo Aguilar). Asimismo, la joven cantautora originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, realiza conciertos como solista. ¿Cuánto cobra por presentación?

De acuerdo con el canal de YouTube Regional Mex, Ángela Aguilar cobra 1.5 millones de pesos por concierto.

Hace unas semanas, la nieta de Flor Silvestre llevó a cabo su primer palenque como solista, show que tuvo lugar en la Feria de León 2022, en el estado de Guanajuato, México. Asimismo, dio inicio a su gira "Mexicana enamorada". El primer concierto de este tour se efectuó en la Arena Ciudad de México con un lleno total.

"Angelitxs, gracias por hacer del inicio de mi gira 'Mexicana enamorada' en la Arena Ciudad de México un lleno total, en verdad fue una noche inolvidable, aún no me lo creo, gracias por todo y por tanto", expresó en sus redes sociales la intérprete de temas como "En realidad", "La llorona", "Tu sangre en mi cuerpo", "Ahí donde me ven" y muchas más.

Cabe mencionar, que Ángela Aguilar por un concierto junto a su papá cobra más de 5 millones de pesos, según datos del canal de YouTube antes mencionado.

Por otra parte, Ángela Aguilar Álvarez está teniendo un éxito arrasador, no por nada fue bautizada como "La princesa de la música mexicana" y ha sido nominada al Grammy. En la pasada entrega de Premio Lo Nuestro 2022, no solo cautivó con su voz al participar en un homenaje a Don Vicente Fernández y con su presentación en solitario, sino también, fue galardonada como "Artista revelación femenina".

Al subir al escenario para recibir este merecido premio, expresó ante la audiencia: "yo quiero dedicarle esto a todas las mujeres, el Regional Mexicano es un género que necesitamos traer a más mujeres, y estoy muy contenta de poder representar a la nueva generación de mexicanos".