La increíble musculatura de Natalie Portman en primeras fotos de 'Thor: Love and Thunder'

En redes sociales ya circulan por todas partes las primeras imágenes de Natalie Portman durante las grabaciones de ‘Thor: Love and Thunder’.

La actriz Natalie Portman se sometió durante los últimos meses a una transformación total de su imagen para interpretar el papel de Jane Foster, para la nueva película de Thor, regresando al papel esta vez dispuesta a entrar en las escenas de acción muy esperadas en todas las películas de Marvel.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de unas fotografías capturadas desde el set de grabación de ‘Thor: Love and Thunder’, podemos ver la increíble transformación física de Natalie Portman en su papel de ‘Mighty Thor’.

Leer más: Natalie Portman comparte cómo se prepara para filmar Thor: Amor y trueno

Luego del comentado final de ‘Wandavision’, a Marvel le quedan pendientes varios estrenos que está preparando para lanzar a finales de este año, como ‘Spider-Man: No Way Home’, y para el próximo 2022, como lo es ‘Thor: Love and Thunder’.

La película marcará el regreso en forma de Natalie Portman al Universo Cinematográfico de Marvel, luego de estar ausente en la tercera entrega de Thor, y volver con un corto cameo en la película de ‘Avengers: Endgame’. Ahora, para la cuarta película de Thor, que lleva como nombre ‘Love and Thunder’, la actriz vuelve a tomar el mismo papel de Jane Foster.

Natalie Portman, durante toda su carrera, es recordada, además de por sus grandes y elogiadas películas, también por su esbelta figura, especialmente después de grabar ‘Black Swan’, donde bajó aún más de peso para interpretar a una bailarina.

Fue precisamente eso lo que llamó la atención entre los fanáticos de Marvel, al ver a la actriz regresar a la franquicia, esta vez luciendo una musculatura imponente, muy cambiada a la figura delgada que lucía la última vez que fue vista en público.

Y es que para la nueva entrega de Thor, se espera que su personaje, Jane Foster, regrese de lleno e involucrada en más escenas de acción, algo que se pudo apreciar en las fotografías filtradas de la grabación de la película, donde alrededor de la actriz se ve toda la preparación que conlleva grabar escenas de riesgo o que necesitan agregar efectos especiales en post producción.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

Natalie Portman en plena escena de acción

En las fotos filtradas por Daily Mail, vemos a Natalie Portman vestida de la manera más sencilla, con jeans, playera y sudadera. Aunque podría ser cualquier look para dar un paseo en la calle, lo compensa en una de las imágenes, donde por arte de los efectos especiales veremos a la actriz levitando en el aire.

�� Primeras imágenes de Natalie Portman como Jane Foster en el set de rodaje de 'Thor Love and Thunder'. pic.twitter.com/SWoa71sxKA — Súper-Ficción.com (@FiccionSuper) March 5, 2021

Aunque llamó particularmente la atención otra de las fotos tomadas en el set, en la que Natalie Portman se había quitado la sudadera y luciendo los musculosos brazos que había formado por el ejercicio durante los meses previos.

¿Soy yo a Natalie Portman está bastante en forma? pic.twitter.com/WdsPK59G1C — Strip Marvel (@StripMarvel) March 6, 2021

Fanáticos de la saga quedaron sorprendidos al ver a la actriz que anteriormente era conocida siendo muy delgada, ahora con una musculatura digna de una superheroína a punto de combatir el mal que acecha a la tierra.

Leer más: Así se vería Natalie Portman como la nueva Diosa del Trueno en Thor: 'Love and Thunder'

Inclusive, los más atentos recordaron aquella vez en una edición de la Comic-Con, donde la actriz se presentó junto al elenco de la saga de películas, donde trató de cargar el famoso martillo de Thor, expresando que era muy pesado para ella.

Recordáis la imagen de Natalie Portman en la última Comic Con que casi no podía levantar el Mjolnir?, bueno, pues una cuarentena después si te arrea una galleta, recorres los 9 reinos volando! ������������ pic.twitter.com/b7fRlJVKrf — El Friki Today (@el_frikitoday) March 6, 2021

Ahora, con las imágenes filtradas de Natalie Portman en el set, los aficionados mantienen una expectativa aún mayor de lo que será ‘Thor: Love and Thunder’ que protagonizará junto a Chris Hemsworth.