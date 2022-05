La increíble razón por la cual la actriz Lorena Herrera, jamás volverá a posar en traje de baño

Unos años atrás, las fotografías de la actriz sinaloense Lorena Herrera, usando traje de baño, causaban gran furor entre sus seguidores. Sus calendarios se vendían como pan caliente, sin embargo, en un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos en la Ciudad de México, aseguró que jamás volvería a modelar sin ropa o utilizando bikinis... ¿cuál es la razón?

La también cantante, de 55 años de edad y originaria de Mazatlán, estado de Sinaloa, México, manifestó ya no estar en una edad apropiada para seguir modelando en lencería o trajes de baño, motivo por el cual, esa etapa de su trayectoria estaba más que finalizada.

No me quiero quitar ninguna imagen, lo hice porque me gustaba y porque tenía la edad para hacerlo.

Actualmente, la actriz de telenovelas como "María Isabel", "Atrévete a soñar", "Amores con trampa", "Un poquito tuyo" y varias más, ya no se siente cómoda posando en bikini, "ni de ninguna forma y todo va cambiando en la vida, uno se harta de hacer las mismas cosas toda la vida o al menos yo sí".

Lorena Herrera también manifestó arrepentirse por haber aparecido en el pasado, como Dios la trajo al mundo, en varias revistas para caballeros, argumentando que cuando se es joven, se llegan a tomar malas decisiones.

"Me queda claro que no lo volvería a hacer, pero para nada, hay cosas cuando uno es joven, toma malas decisiones y es parte de la vida, de la inmadurez y a veces de que no ves un futuro. Pero luego todo el mundo dice: 'no me arrepiento de nada' pero no, yo sí me arrepiento de eso".

Por otra parte, uno de los reporteros le preguntó a la actriz si estaría dispuesta a abrir una cuenta en OnlyFans, plataforma donde se publica contenido explícito, a lo que tajantemente respondió no tener necesidad de hacer algo así.

"Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años (de trayectoria), que no tendría que hacer algo que para mí sería incómodo, me sentiría quizás incómoda".

Asimismo, externó que hacer esto por dinero o tener relaciones sexuales y vender el material en redes sociales, le parece de lo más denigrante y deprimente, "tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible, y aunque fuera tu situación económica tan terrible, puedes hacer otras cosas".