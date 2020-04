La increíble transformación de Edy Smol, de Cuídate de la cámara

Edy Smol, el famoso conductor del programa Cuídate de la cámara, que se transmite por E! Entertaiment Televisión y en el que habla de moda, haciéndose acompañar por varios famosos de la moda y el espectáculo, es otra persona, tras haber bajado casi 120 kilos de peso.

Edy Smol ha ganado prestigio y un nombre en el mundo del entretenimiento, la moda y la cultura pop mexicana gracias a su talento, inteligencia y participación en el programa Cuídate de la Cámara.

Edy es empresario y un experto en estilo y moda, y así lo ha demostrado en el citado programa que es todo un éxito en E! Enternainment.

En varias entrevistas Edy ha confesado que su vida cambió totalmente cuando perdió peso, puesto que llegó a pesar hasta unos 170 kilos, cosa que lo perturbó emocionalmente demasiado.

En los inicios de su programa Cuídate de la cámara, Edy Smol lucía diferente, gordito, pero poco a poco fue bajando de peso, por salud.

Cuando decidí bajar de peso fue porque me sentía mal de salud, y ahora que estoy muy delegado me dicen que tengo anorexia, pero no es así, puedo decir que hoy que logré quitarme 65 kilos me siento mucho mejor", dijo en entrevista reciente.