La increíble transformación que Charlize Theron hizo 18 años atrás para su cinta Monster

México. Charlize Therón es una de las celebridades internacionales del cine en Hollywood y su trabajo es conocido a nivel mundial gracias a películas como la saga Rápidos y furiosos.

Pero Charlize cuenta con una trayectoria de más de veinte años en la industria del cine y es reconocida y admirada por su actuación en varias películas que le han dado la vuelta al mundo, además por su belleza.

Y es precisamente su belleza la que sacrificó esta gran estrella del cine al participar en la película Monster, la cual se estrenó durante 2003 y en la que actuó con Christina Ricci.

En YouTube circulan imágenes de la increíble transformación que Charlize tuvo para interpretar en Monster a Aileen Lee Wuornos, una exprostituta que fue ejecutada en la vida real durante 2002 por haber matado a siete hombres, que la habían violado, entre 1989 y 1990.

Charlize Theron en una escena de la película Monster, exhibida durante 2003. Foto: captura pantalla YouTube

Theron, sudafricana-estadounidense que también es modelo , tuvo que aumentar 22 kilos para tener la apariencia que tenía dicha mujer, cuyo caso se hizo mundialmente conocido y por cuya actuación ella ganó un premio Óscar en la terna a Mejor Actriz en 2003.

Tras dicho reconocimiento, Charlize se convirtió en la primera africana en recibir el premio en esa categoría y despuntó más en la industria del cine.

Monster es una película que escribió y dirigió Patty Jenkins y para preparar su papel, Charlize Theron se basó, en gran parte, en el documental de 1992 Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer, dirigido por Nick Broomfield.

En Monster, la celebridad lució un aspecto diferente al que tiene en la vida real, puesto que además que subió de peso, portó el pelo largo sin arreglar y no usó maquillaje en el desarrollo del drama.

La actriz es considerada una de las mejores actualmente en el cine, pero también de las mujeres más bellas del medio y su escultural figura es tema de conversación con frecuencia.

En una entrevista con Ellen Degeneres, la actriz confesó que le fue muy difícil someterse a este cambio para Monster, pero quedó plenamente satisfecha.

“Gané cerca de 22 kgs y fue brutal perderlos después. Tenía 27 años, y fue más fácil perderlo después; simplemente no comí snacks por una semana y estaba de vuelta a mi peso, fue una locura. Eso ya no pasa ahora”, comentó.

Y para aumentar de peso esto fue lo que hizo:

"Comía como una persona que simplemente no se movía, y me sentía de esa forma, aletargada y cansada todo el tiempo. Eso fue lo más difícil de superar, porque es más mental que físico. Puedes dejar de comer, pero si no te sientes bien contigo misma, es difícil”.

La más reciente actuación en el cine de Charlize Therón, de 46 años de edad, puede verse en Rápidos y Furiosos 9, exhibida actuamente en cines del mundo

Michelle Rodriguez, Azia Dinea Hale

Jordana Brewster, Siena Agudong y

Nathalie Emmanuel.

