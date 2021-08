La indirecta de Yanet García a su ex Lewis Howes, luego de que Martha Higareda confirmara su relación

La revista TVNotas publicó que la actriz mexicana Martha Higareda, quien ha protagonizado exitosas películas como "Amarte duele", fue la tercera en discordia entre la conductora de televisión Yanet García y el ex jugador de futbol americano Lewis Howes.

Posteriormente en un encuentro con varios medios de comunicación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Martha Higareda confirmó estar saliendo con el ex novio de Yanet García (la ex "Chica del clima" del programa "Hoy"), sin embargo, aseguró no tener una relación amorosa como tal, ya que están yendo poco a poco.

En su cuenta de Instagram (red social donde tiene casi 14 millones de seguidores), Yanet García publicó una fotografía mostrando su escultural cuerpo usando un diminuto traje de baño. Dicha imagen la acompañó de un mensaje que muchos de sus fans han interpretado como una indirecta a su ex novio Lewis Howes, tras los rumores de una infidelidad con Martha Higareda.

Elige una pareja que sea buena para ti, no es bueno para tus padres, no es bueno para tu imagen, no es bueno para tu cuenta bancaria, elige a alguien que hará que tu vida sea emocionalmente satisfactoria.

Además de recibir muchos comentarios halagadores, entre estos, uno de la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, varios de sus seguidores le preguntaron a Yanet García: "¿qué buscas en un hombre?".

Yanet García mostró lo bien que le sienta la soltería. Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Martha Higareda manifestó que comenzó a salir con Lewis Howes después de su ruptura amorosa con Yanet García, negando ser la "manzana de la discordia".

"No puedo decir mucho por qué es una cuestión todavía privada y es algo que todavía estoy explorando, estoy en una fase muy linda por lo que no puedo compartir mucho, pero aprovecho este momento para desmentir esa situación, él y ella terminaron una relación y ya después, él y yo nos empezamos a conocer, pero normal, yo nunca haría una cosa así para nada", comentó la actriz.

Leer más: Dylan Fuentes conecta las raíces de su pasado con su presente, a través de un contagioso afrobeat