La inédita entrevista a Ramón Valdés, actor de El chavo del 8, que te provocará mucha nostalgia

Gracias al matrimonio y amor entre el agente de aduanas Rafael Gómez Valdés y Angelini y la ama de casa de origen italoamericana Guadalupe Castillo, pudimos conocer a cuatro grandes leyendas de la televisión mexicana: Ramón Valdés, Germán Valdés "Tin Tan", Manuel "El Loco" Valdés y Antonio "Ratón" Valdés. Este matrimonio tuvo en total 10 hijos (una niña a quien nombraron Amanda, falleció al nacer), de los cuales cuatro formaron la querida y maravillosa Dinastía Valdés.

Cada uno de los hermanos de la Dinastía Valdés en un principio trabajaron juntos y posteriormente, lograron tener una intachable trayectoria artística. Cada uno de ellos diferente, pero además del apellido Valdés, los unía su pasión por hacer reír a los demás. Muchas generaciones crecieron y lo siguen haciendo, de la mano de su buen humor.

En sus redes sociales Marcos Valdés, uno de los hijos del fallecido comediante Manuel "El Loco" Valdés, compartió en sus redes sociales una nostálgica e inédita entrevista de su tío Ramón Valdés, recordado por su entrañable personaje de "Don Ramón", el adorable "Monchito" de la vecindad en la serie "El chavo del 8", programa de comedia creado por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, conocido como "Chespirito" o el "Genio del humorismo".

En esta entrevista inédita, una reportera de Televisa le pregunta a Ramón Valdés: "¿cómo eran ustedes cuando niños? ¿Por qué todos se dedicaron a la actuación?", a lo que el comediante quien tuvo su debut actoral en 1949 en la película "Calabacitas tiernas", junto a su hermano mayor Germán Valdés "Tin Tan", respondió con esa humildad que siempre lo caracterizo:

Yo creo que eso se lo debemos a nuestros managers, a nuestros papás, nuestros papás fueron muy alegres, fueron muy unidos.

Don Ramón manifestó en aquella entrevista, que al ser muchos hermanos en su familia, eso los hizo muy unidos. "Esas unidos sirvieron para hacer fiestas, la sangre ya viene de los padres, eran muy relajientitos, nosotros no hemos estudiado nada, entonces, yo no sé de donde nos viene la cómico, ni yo lo sé, pero estoy muy tranquilote con esa carrera". (Así eran los shows de Ramón Valdés en el circo, tras su salida de El Chavo del 8).

"¿No se ha arrepentido de la decisión (de ser actor)?", le cuestionó la reportera. "No, en lo absoluto, al contrario, le estoy echando más ganas ahorita que estoy chavo todavía". Ante una ligera sonrisa de la reportera al mencionar que aún estaba joven, con el humor que lo distinguía Ramón Valdés le reclamó: "¿qué pasó? Esa risita no me gustó eh".

Muchos recuerdos de Ramón Valdés dentro del baúl

Los familiares de Ramón Valdés se encargan de mantener vivo su recuerdo y legado; uno de ellos es su nieto Miguel Valdés, quien en sus diferentes redes sociales podemos encontrar muchas anécdotas y fotografías de antaño de nuestro querido "Monchito", el "roro" de la "Bruja del 71".

Una de estas anécdotas es una de las pocas ocasiones que Ramón Valdés uso un traje de vestir. "Un tesoro para mi, una fotografía de mi abuelo firmando el acta de matrimonio de mis padres, su sonrisa demuestra su gran felicidad, quería mucho a mi papá. Será de las pocas fotografías que verán de mi abuelo vestido de traje, siempre prefería sus jeans, camiseta y tenis", contó Miguel Valdés.

"Mis respetos a tu abuelo, persona y personaje inolvidable para quienes crecimos viendo su incomparable interpretación de Don Ramón. Alguna vez en 1982 estuvo acá en Chile en un par de programas de televisión, saludos para ti", "tu abuelo nos lleno de alegría nuestra niñez y se convirtió en una leyenda, un ícono de nuestra cultura", "todos los días, por algún dicho u ocurrencia se le recuerda, es como si fuera de nuestra familia", son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores en Twitter.

Los hermanos de la Dinastía Valdés están reunidos de nuevo allá en el cielo, haciendo reír con sus ocurrencias. El primero en morir fue Germán Valdés "Tin Tan" a sus 57 años de edad; padeció una hepatitis que le ocasionó posteriormente cirrosis hepática complicada y que junto a un cáncer de páncreas, causaron su fallecimiento el 29 de junio de 1973.

El 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad muere Ramón Valdés, su adicción al tabaco le causó cáncer de estómago. Aún con el peso de la enfermedad siguió haciendo giras con su circo, entreteniendo a los niños quienes sentían apego por él. Manuel "El Loco" Valdés" murió el 28 de agosto del 2020 a la edad de 89 años, luego de una larga lucha contra el cáncer. El 6 de enero de 2021, muere a los 91 años de edad en su hogar en la Ciudad de México Antonio "Ratón" Valdés.