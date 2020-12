La inédita foto Angelines Fernández La Bruja del 71 en su juventud

Muchos consideran a la Bruja del 71 personaje del programa El Chavo del 8, como una mujer nada agraciada, pero para quienes la conocen bien, saben que Angelines Fernández fue una mujer muy guapa y con un porte increíble, una foto de la artista en su juventud la delata dejando a más de uno impactado por la belleza que se cargaba la actriz nacida en Madrid, España.

En dicha foto inédita aparece Angelines Fernández demasiado jovencita con un vestido de lujo de la época un peinado glamoroso y accesorios muy extravagantes, aunque nada le gana al bello rostro de la actriz quien nació en 1922, en un país donde desarrollarse artísticamente no era nada bueno, por lo que tuvo que emigrar a México años más tarde debido a las guerrillas que había contra el dictador Francisco Franco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo que siempre llamó la atención de Angelines Fernández, además de su belleza es de las ganas que siempre tuvo de brillar en el mundo de la farándula, por lo que empezó a buscar oportunidades en México para debutar en algún proyecto, pero fueron los teleteatros los que le empezaron a dar fama a Angelines Fernández.

Aunque muchos no lo crean Angelines Fernández y Ramón Valdés tenían una gran amistad fueran de los reflectores, por lo que este último le hizo saber a Roberto Gómez Bolaños, que tenía una amiga con un gran talento, es por eso que el productor le dio la oportunidad de que encarnara a la Bruja del 71, personaje icónico que con el cual sigue siendo recordada hasta la fecha.

Lo que muchos no sabían es que a Angelines Fernández al parecer siempre le dieron papeles de personajes serios e imponentes, por lo que hacer comedia para ella fue algo difícil al principio, pero con el tiempo se fue adaptando con el género con el cual brilló demasiado en la pantalla chica.

Hablando sobre las fan page, Angelines Fernández cuenta con varias de ellas en redes sociales, donde sus fans le hacen comentarios donde admiran su trabajo el cual fue muy extenso, pues también hizo películas a lado de grandes artistas como Cantinflas, con quién también la mujer entabló una gran amistad.

"Asta señora sí que era muy bonita en su juventud bien dice el dicho bendita juventud divino tesoro", "A mí siempre me llamo la atención, la vi en una película de la que no recuerdo su nombre, pero se veía hermosa, incluso trate de buscar una mujer parecida a ella, pero no la encontré, porque ella es unica", le escribieron a Angelines Fernández sus admiradores.

Angelines Fernández era una mujer muy bella/cortesía

Otra de las cosas por las que Angelines Fernández sigue siendo muy querida de acuerdo con los internautas es que siempre fue una mujer muy profesional que nunca fallaba en los proyectos que realizaba, además se entregaba por completo en cada personaje que hacia.

Angelines Fernández desafortunadamente falleció el 25 de marzo de 1994 derivado a varios problemas de salud relacionados con el cigarro, pues la actriz al parecer fumó toda su vida, por lo que el día de su muerte el elenco de la famosa serie mexicana no se recuperó del todo por su partida, pues fue un gran icono de este.

Cabe mencionar que la actriz comparada con sus compañeros de trabajo, jamás se metió en problemas, pues siempre trató de llevar su vida privada alejada de la prensa de ese tiempo, por lo que fue una mujer con una carrera intachable, además de muy profesional en lo que hacia, pues jamás le puso un pero a su trabajo como otros artistas.