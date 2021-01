La inédita foto de Eugenio Derbez con sus padres y su bella abuelita

En redes sociales circula una inédita foto de la original dinastía Derbez, hablamos de Eugenio Derbez a lado de sus padres, su abuela materna y su hermana mayor, causando tremendo alboroto entre los fans del actor, pues luce idéntico a como lo conocemos hoy en día, pues los fans del actor siempre han dicho que el famoso no ha cambiado nada.

Regresando a la foto, se puede apreciar a Eugenio Derbez de cuando era apenas un niño posando para la cámara a lado de su familia en una pista de aterrizaje, pues se dirigían a Los Ángeles, al parecer por cuestiones de trabajo de su madre la primera actriz Silvia Derbez, quien nunca descuidó a sus hijos a pesar de ser una mujer que trabajó día y noche, pues en cada evento que tenía dentro o fuera de la Ciudad de México se los llevaba.

Lo que llamó mucho la atención de acuerdo con los internautas, fue la ropa que portaba Eugenio Derbez, pues parecía un uniforme escolar, aunque podría tratarse de la ropa de la época, aunque esta se ve muy elegante, por lo que el propio Eugenio Derbez tendría que corroborar si iba saliendo de la escuela o solo se trató de un atuendo elegante.

Para quienes no lo saben, son poco los recuerdos que Eugenio Derbez ha sacado de su vida familiar, pues los tiene muy bien guardados, pero cuando saca uno sus fans se enloquecen, pues están de acuerdo en que sus padres lo crearon de la mejor manera, además el histrión siempre ha dicho en las entrevistas que su madre fue quien lo hizo amar el mundo del espectáculo.

Recordemos que los fans se han encargado de compartir imágenes inéditas de la infancia de Eugenio Derbez quien en ocasiones sigue las cuentas de Instagram e incluso les regala un like por traerle nuevamente los mejores recuerdos de su vida, pero sobre todo le fascina saber que siguen recordando a su madre quien falleció a los 70 años víctima de cáncer de pulmón en 2002.

Otra de las cosas por la cual la imagen causó nostalgia es por ver una vez más al padre de Eugenio Derbez de quien poco se sabe y es que son muy pocas las fotos que hay del señor quien tiene tremendo parecido con el famoso productor de Hollywood quien le ha dado con todo a cada proyecto que realiza, pues tiene la escuela de su famosa madre.

Un dato curioso que pocos conocían de Eugenio Derbez es que es de ascendencia francesa, pues su abuelo materno fue el empresario Marcel Derbez Gilly, por lo cual en la sangre de sus hijos recorre descendencia francesa, aunque muchos no lo sabían, además tiene una hermana mayor llamada Silvia Eugenia con quien tiene una buena relación, quien también forma parte del mundo de la farándula.

Hoy en día Eugenio Derbez está cumpliendo su sueño de abrirse cada vez más en Hollywood, donde ha logrado varios éxitos en la pantalla grande, algunos de ellos son Hombre al Agua y Como ser un Latín Lover, entre otros proyectos, con los cuales acaparó miradas en Estados Unidos y lo sigue dando todo pues quiere alcanzar los cuernos de la luna al igual que su madre.

Eugenio Derbez junto a su familia cuando era un pequeño/Facebook

