La inédita fotografía del actor Octavio Ocaña en el set de "Vecinos", que ha conmovido a sus fans

¿Qué pasará con el personaje de "Benito Rivers" en las nuevas temporadas de "Vecinos"? En una entrevista para Las Estrellas, el productor de televisión Elías Solorio, comentó al respecto: "habrá un capítulo donde se explicará cómo queda dentro de la historia". No ahondó en mayores detalles, pues quiere mantener la sorpresa para cuando se estrenen los nuevos capítulos.

Recordemos que el actor originario de Villahermosa, estado de Tabasco, México, murió en octubre del año pasado, en circunstancias que no han sido del todo esclarecidas al día de hoy. Las investigaciones continúan y sus familiares han mencionado, que no permitirán que fallecimiento quede impune.

Próximamente será estrenada la temporada 12 de la serie "Vecinos" . En entrevistas, algunos de los actores que forman parte del elenco de esta divertida comedia creada por Eugenio Derbez, han manifestado que los nuevos capítulos fueron grabados con muchos sentimientos encontrados, ante la gran ausencia de Octavio Ocaña , quien desde muy pequeño interpretó el personaje de "Benito Rivers" , el niño que no quería ser actor.

Francisco Inzunza

