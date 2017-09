La infidelidad, lo nuevo en la televisión mexicana

Giselle González acepta que siempre le han gustado las historias fuertes, por ello, no es de extrañarse que haya producido La candidata o Yo no creo en los hombres, un par de historias que quitan el color rosa a sus personajes femeninos y en cambio las enfrentan con una sociedad más real.

Ahora su nueva apuesta es Caer en tentación, una telenovela que es protagonizada por Silvia Navarro (Raquel Cohen), Adriana Louvier (Carolina de Alvarado), Gabriel Soto (Damián Becker) y Carlos Ferro (Santiago Alvarado).

La novela muestra la amistad entre dos matrimonios que termina en infidelidad por parte de los personajes de Carolina y Damián. Todo esto sale a la luz tras un accidente automovilístico.

La Master @gisellegoficial estuvo acompañada del gran elenco que nos hará #CaerEnTentación con una increíble historia que nos encantará. Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 11:09 PDT

Giselle considera que el que hoy se pueda mostrar una historia así en la televisión también es gracias a los recientes cambios en la empresa, como la llegada de Rosy Ocampo.

“Hay una mayor apertura; a mí que me gusta tener contenidos más fuertes, más reales, se me ha permitido, Rosy Ocampo conoce mi estilo y eso es muy bueno porque ella, al haber sido antes productora, conoce bien el engranaje y eso permite ver cuáles son nuestras cualidades, nuestras limitantes y en mi caso me he sentido muy acompañada”.

¿Quieres ver el primer capítulo de #CaerEnTentación ? ¡Entra ahora a nuestras historias! Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 5:14 PDT

El hecho de que sea una mujer quien está al frente de los contenidos también es benéfico pues, asegura, hay un mayor acercamiento, mayor sensibilidad y entendimiento.

La historia se presentó este miércoles en las instalaciones de Televisa San Ángel, donde se dio cita el elenco completo.

Adriana Louvier comentó sobre su personaje:

“Me gustó poder interpretar a una protagonista tan real, que es buena, ama de casa, madre, y de pronto como tal vez muchas mujeres tienen necesidades que el matrimonio va mermando con el paso de los años. Se va volver loca de amor por otro hombre pero al final para ella será más fuerte la institución de la familia”.

Los #Becker... #Raquel @silvianavarroyya y #Damián @gabrielsoto te ENLOQUECERÁN y te llevarán a #CaerEnTentación este 18 de septiembre 9:30 de la noche por @canalestrellas... IMPERDIBLE ESTRENO!!!! Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 8:57 PDT

Arath de la Torre, Érika de la Rosa, Ela Velden, Liz Gallardo e Irineo Álvarez también forman parte del elenco.

En la parte juvenil la historia tocará temas como jóvenes que se cortan, relaciones con personas mayores y abuso, entre otros.

“Es una productora que muestra el realismo ante la sociedad, ante las telenovelas que siempre se han mostrado y que estamos cambiando. Mi personaje, Mía, toca el tema del cutting, necesita ver su propia sangre para calmarse”, dijo Ela Velden.

WOW!!!! Que estará pasando entre #Alina @erikadlarosaactriz y #Nico @josemanuelrincon_ ?? Muy pronto lo descubrirás en #CaerEnTentación Una publicación compartida por Caer En Tentación (@caerententacion) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 5:08 PDT

Caer en tentación es un remake de la historia argentina Amar después de amar, que se transmitió el año pasado. Su estreno será el próximo lunes 18 de septiembre a las 21:30 horas.