La influencer Mariana Rodríguez y Samuel García pierden a su bebé

La influencer Mariana Rodríguez y el senador Samuel García pasan momentos difíciles, ya que tras anunciar hace unas semanas que se convertirían en padres, esto será posible debido a que perdieron a su bebé.

A través de Instagram, es la misma Mariana Rodríguez quien entera a sus seguidores de la triste noticia, y manifiesta que lo hace con mucho dolor y tristeza.

Tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios” , escribe Mariana este viernes.

Mariana y Samuel hicieron público en sus respectivas redes sociales el pasado 26 de abril de 2020 que estaban en espera de su primer hijo, tras haberse casado un mes antes en Monterrey, Nuevo León.

Puedes leer: ¿Quiénes fueron las esposas de Pedro Infante?

Lamentablemente, un mes después de tan nuena noticia viene la que jamás hubiesen querido imaginado.

La influencer explica en Instagram que el miércoles comenzó a tener sangrado y eso trajo como consecuencia la pérdida de su bebé.

Una publicación compartida de Mariana Rodríguez de García (@marianardzcantu) el 29 May, 2020 a las 10:32 PDT

Tras lo sucedido, Mariana confiesa también que sintió culpa, impotencia, dolor en su cuerpo y en su corazón.

No entendía por qué después de tantas cosas tan bonitas, ahora tenía que entender y aceptar que mi bebé no llegaría. El cuerpo es sabio y hace lo que tiene que hacer, me explicó la doctora".