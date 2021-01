La influencer colombiana Aída Cortes habla sobre su éxito en OnlyFans

Aída Esther Cortes Lemos, mejor conocida como Aída Cortes, es la influencer colombiana más exitosa en la plataforma OnlyFans. La joven de 24 años de edad manifestó que con los miles y miles de pesos que gana con el material explícito que publica en dicha plataforma, puede ayudar a sus padres y a sus hermanos.

En una entrevista para la revista colombiana Semana, Aída Cortes contó cómo inicio en este negocio y el momento en que debió decirle a sus padres. Proviene de una familia de escasos recursos y anhelaba poder estudiar la carrera de negocios internacionales. Al estar buscando la manera de poder pagarse la universidad, encontró en un periódico un anunció que decía: "se necesita mesera, buen pago y buena presentación personal".

Al acudir a la entrevista de trabajo se percató que todo era un engaño, en realidad no estaban buscando meseras, sino chicas para ingresar al mundo del modelaje webcam. Luego de pensarlo muy bien, sabiendo la cantidad de dinero que ganaría y que no tendría contacto físico con nadie, terminó aceptando. "Me dijeron que las modelos juiciosas ganaban entre uno y tres millones de pesos, dije: 'esto me sirve, porque quiero estudiar, mis papás no tienen cómo pagarme la universidad, soy la menor de ocho hermanos y ellos no tenían en ese momento cómo ayudarme'.

Era bonita, inteligente, sabía negociar y nadie me iba a tocar, que era lo que más me importaba.

Al principio Aída Cortes mantuvo en secreto su trabajo como modelo webcam, sin embargo, tiempo después se filtró en Internet un video suyo donde bailaba mientras se quitaba la ropa. A raíz de esto la modelo vivió mucho acoso de parte de sus profesores: "yo llegaba a la universidad y los profesores me saludaban: 'mmm, hola, Aidita'".

Asimismo contó que ante esto debió tomar importantes decisiones, a luchar contra la presión social, el acoso "y muchas cosas de este mundo que la gente ignora y no sabe diferenciar que es un trabajo".

Cuando el momento de contarle a sus padres llegó, les dijo que ya era mayor de edad y que los amaba, les explicó que nadie la tocaba. "Cogí un tablero y un marcador y empecé a describir lo que yo hacía, que yo quería terminar la universidad y que me apoyaran, que yo no era ninguna prostituta, no crean nada de lo que digan de mí, efectivamente, mis papás me han apoyado hasta el día de hoy y eso me hace sentir muy segura". Su trabajo como modelo webcam quedó atrás y hoy en día, genera más ingresos con su propia cuenta de OnlyFans y otras redes sociales que usa.

Aída Cortes reveló a la revista Semana cuánto puede llegar a ganar una persona en OnlyFans: "100 millones de pesos o mucho más, el dinero es ilimitado, dependiendo del trabajo que se haga en la plataforma, ahora con OnlyFans obtengo más ganancias, yo facturo en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube".

Resaltó que hoy en día goza de una "libertad financiera". Tiene proyectado sacar su línea de ropa "y empezar a meterle el corazón a lo que yo realmente amo, que es la música". También compartió que su cuenta de Instagram, donde tiene 2 millones de followers, le genera entre 90 y 120 millones de pesos mensuales.