La influencia de Chabelo para que los niños se hicieran fans del Club América

Chabelo ha mostrado durante toda su carrera su gusto por divertir a las familias y hacer reír a los niños, pero seguramente no muchos sabían que además de todo era un fiel aficionado del Club América.

Quienes veían ‘En Familia con Chabelo’ cada domingo de manera religiosa podrán darse cuenta de que en múltiples ocasiones el rey infantil portó orgullosamente la camiseta del equipo de las Águilas, un equipo que siempre ha tenido el gusto por seguir desde que comenzó a ver partidos de fútbol.

La afición de Chabelo al América ha sido reconocida hasta por el mismo equipo, pues el actor y conductor ha sido reconocido por el mismo como uno de sus grandes seguidores, y ya casi de la familia de las Águilas.

Si bien en un inicio la vestimenta de Chabelo consistía principalmente de overoles, poco a poco fue modernizando su guardarropa, y en los últimos años del programa se le veía usando más a menudo shorts y playeras o camisas.

Muchos habrán notado que Xavier López, nombre real de Chabelo, portó en más de una ocasión los jerseys de diferentes equipos de béisbol. Pero cuando se habla del fútbol, el comediante se negaba rotundamente a usar otra que no sea la playera amarilla de las Águilas.

Pese a que el actor no era muy efusivo al promocionar al equipo, su constante mención a esta afición resultó en que muchos niños a la largo de los años hayan adquirido también la pasión por el equipo del que Chabelo es aficionado.

Sobre ello, Xavier López ha explicado en entrevistas, como con CNN, de dónde proviene esta admiración por Las Águilas:

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años”, dijo. “Entonces mis amigos, mis compañeros, me llevaron a ver un partido de fútbol porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español, y desde ahí me hice americanista”.