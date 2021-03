La jefa del trap latino, Cazzu, hace su debut en el turreo con su nueva canción "Turra"

La cantante argentina Julieta Cazzucheli, mejor conocida como Cazzu y también como "La jefa del trap latino", lanza su nueva canción "Turra" en la que tuvo la oportunidad de colaboró con el productor argentino Alan Gomez, para crear lo que es su primer sencillo de turreo. El tema musical de la rapera de 27 años de edad, ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

¿Qué es el turreo, género musical en la cual Cazzu hace su debut?

Es un género que se ha popularizado en los últimos años en su país natal y que se posiciona como uno de los géneros musicales lideres, ocupando los primeros puestos de las listas de Billboard en Argentina.

El turreo es la unión de varios sonidos argentinos que en sus inicios por allá en el año 2000, solamente estaban en los remixes de temas locales. Posteriormente en internet podían encontrarse temas a capella de artistas extranjeros, que era mezclados con canciones locales y con una base de buen turreo.

La nueva canción de Cazzu, "Turra", fue lanzada con su respectivo video musical que acumula ya, más de dos millones de reproducciones en su canal de YouTube. "Apenas empieza y ya te das cuenta que es éxito", "Cazzu rompiendo uff, muy duro el tema, un perreo intenso a lo old school, que falta hacía un tema así", "ya no me siento 'Bichota', me siento 'Turra'" y muchos más, son los comentarios de parte de sus fans.

Cazzu es una de las grandes promesas del trap latino. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

El videoclip estuvo bajo la dirección de Facundo Ballve; fue filmando en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; dicho trabajo visual evoca un movimiento muy de barrio, de donde nace el turreo y en donde no existen los lujos ni las joyas. Cazzu aparece rodeada de 'Turros', nombre que se le da a los seguidores del movimiento.

Hoy en día el turreo es un género musical nuevo, dejando atrás su sola presencia en los remixes, dando lugar a la creación de producciones propias gracias al aval que le están dando muchos de los artistas nacionales en argentina, entre ellos Cazzu.