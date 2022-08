La "jugosa" oferta que habría recibido Amber Heard para protagonizar una película para adultos

"Hay muchas directoras ganadoras de premios que crearían el guion para ella y empoderarán la luz de la sexualidad femenina. La oferta le permitiría a Amber pagar su deuda y no ser condenada por más tiempo, también le ayudaría para tomarse un tiempo lejos de la prensa negativa que le está quitando cualquier oportunidad de vivir una vida pacífica con su familia".

Veronica Mandarian, presidenta de Zen Models, habría externado que dicha película para adultos, tendría como objetivo "empoderar a Amber como una progresista que acepta su propia sexualidad" . Asimismo, que el pago le serviría a la actriz saldar una parte de la deuda con su ex esposo Johnny Depp.

Luego de haber protagonizado el mediático "Juicio celebrity de la década" , junto a su ex esposo Johnny Depp, la reputación de la actriz estadounidense Amber Heard se ha visto afectada y ante esto, ha perdido varias ofertas de trabajo . Recordemos que un jurado falló, por unanimidad, a favor del protagonista de la saga cinematográfica "Piratas del Caribe", en su demanda por difamación en contra de ex cónyuge, por lo que deberá pagarle 10 millones de dólares como indemnización.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.