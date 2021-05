La lección de José Eduardo Derbez a su padre Eugenio Derbez, al confesarle su rencor a Victoria Ruffo

En uno de los capítulos de la segunda temporada del reality show "De viaje con los Derbez", el comediante mexicano Eugenio Derbez tuvo una profunda charla con su hijo José Eduardo Derbez, donde expresó el rencor que aún sigue teniendo por la actriz de telenovelas Victoria Ruffo.

Como muchos sabrán, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no terminaron nada bien su relación amorosa, de la cual nació su hijo José Eduardo Derbez. Su historia de amor terminó en los juzgados y la llamada "Queen de las telenovelas", logró quitarle a su ex pareja sentimental la patria potestad de su hijo. Por muchos años el también productor de cine y televisión no pudo acercarse a su retoño, pues la actriz no lo permitía.

Eugenio Derbez recordó una ocasión cuando Victoria Ruffo tuvo que viajar a Colombia para las grabaciones de una telenovela. El comediante tenía la esperanza que la actriz le dejará a José Eduardo durante ese tiempo que estaría fuera del país.

No te puedes imaginar el dolor de decir 'mi hijo está en México, porque no dejármelo a mí', por eso es que le tengo tanto rencor y muchas veces me dicen 'ya suéltala'.

El también actor José Eduardo Derbez, le dio una valiosa lección a su papá; el integrante del elenco del show "Miembros al aire", señaló que toda esta situación es un tema doloroso para su padre, fue muy doloroso en su momento para él y muy doloroso para su mamá Victoria Ruffo, "fue hace muchos años, entiendo que tú lo tengas presente después de tantos años".

Pero creo que si tú en algún momento soltaras esa parte, yo creo que tendrías una parte más tranquilo y nos podríamos llevar mejor.

En una entrevista para el programa "Hoy", José Eduardo Derbez resaltó que esta eterna pelea de sus padres, es algo que lo tiene ya muy cansado. "No hay temor a Dios ya, quién sabe cuándo vaya a parar esto, pero creo que nunca, entonces está bien, que hablen lo que tengan que decir".