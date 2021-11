"La llamada mas triste de mi vida", Gallo Elizalde recuerda trágico asesinato de Valentín Elizalde

Sin embargo, su corazón "se desmoronaba otra vez al no recibir respuesta". Al comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, Francisco no sabía qué pensar, a donde ir, a quien llamar.

Cuando el también cantante "El Gallo" Elizalde escuchó esto, todo se puso en cámara lenta. Al terminar esta llamada, trató de comunicarse con su hermano Valentín , "con la esperanza que me contestaría el celular o el radio diciéndome: 'Pacorro estoy bien, solo fue el susto'".

Francisco Elizalde recuerda que fue en aquella madrugada "cuando yo estaba recibiendo la llamada más triste de mi vida". Su hermano Jesús "El Flaco" Elizalde, le llamó por teléfono para darle la terrible noticia : "me dice que Vale había sufrido un atentado saliendo del evento".

Recordemos que "El Gallo de Oro" , intérprete de temas como "Soy así", "Como me duele", "Vete ya" y muchas más, murió la madrugada del 25 de noviembre de 2006 tras un ataque de parte de un grupo de sicarios , esto al finalizar un concierto en el palenque de la Expo-Feria en Reynosa, estado de Tamaulipas, México .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

