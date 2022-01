"La llevaría hasta el fin del mundo", hijo de Leticia Calderón declara su amor por Marjorie de Sousa

El joven Luciano Collado, hijo de la actriz mexicana Leticia Calderón de 53 años de edad, como todo un caballero declaró su amor por Marjorie de Sousa. En una charla que tuvo con el conductor de televisión Marco Antonio Regil, para su podcast, compartió los sueños que tiene con la reconocida villana de telenovelas de origen venezolano y de 41 años de edad.

Marco Antonio Regil, recordado por ser presentador de los shows "Atínale al precio" y "100 mexicanos dijeron", le preguntó a sus invitados que cuando oían la palabra "amor", en quienes pensaban. El hijo de Lety Calderón expresó: "mi mamá, mi abuela y una mujer que me gusta mucho".

Al preguntarle si tenía una pareja sentimental, respondió sinceramente: "sí, tengo novia, Marjorie de Sousa, es actriz y está muy guapa". Aclaró que primero van poco a poco, "hay que esperar" y además sorprendió al decir:

La llevaría hasta el fin del mundo.

Luciano Collado Calderón, quien tiene 17 años de edad y Síndrome de Down, compartió su gusto por el futbol y el reguetón, siendo uno de sus sueños poder "perrear" con su "novia" Marjorie de Sousa". Además, anhela tener cita romántica con la actriz en un lugar bonito como una isla y hasta habló de boda.

"Me gustaría que estuviera conmigo y si quiere ir a un país la llevó, a Cancún, a Brasil, Francia la llevaría".

Anteriormente, la ex pareja del actor argentino Julián Gil, vio una entrevista de Luciano donde hablaba de sus sentimientos hacia ella. En sus redes sociales, la también cantante dijo al respecto:

"Espero poder conocerte en persona pronto, le pueden decir a Luciano que le estoy tratando de contactar con su mamá y que soy su fan, desde hace mucho lo sigo y me encanta cómo es, yo también te amo Luciano y admiro mucho esa hermosa luz que tienes". Este gesto fue agradecido por Lety: "qué linda Marjorie que le contestó a Luciano, la verdad se me hace un detalle muy lindo de su parte".

Luciano es el primogénito de la protagonista de telenovelas Leticia Calderón, fruto del matrimonio que tuvo con el abogado mexicano Juan Collado, quien hoy en día es esposo de la también actriz Yadhira Carrillo.

Cabe mencionar que el llamado "abogado de la mafia del poder", se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, enfrentando un proceso penal por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Además, fue el representante legal del ex Presidente Enrique Peña Nieto en su divorcio de Angélica Rivera.

Por otra parte, en una entrevista para el programa "Suelta la sopa", Lety Calderón reveló que al nacer su hijo, los médicos le informaron que tenía tres soplos en el corazón y que estaba luchando por su vida, luego supo que había nacido con Síndrome de Down.

"Como me dijeron primero que estaba luchando por vivir, yo lo único que quería era que viviera, que no se me muriera, o sea, yo quería salir del hospital con un bebé en brazos".