La locura que Scarlett Johansson hizo hacer a Frank Grillo en “El Soldado de Invierno”

El actor que dio vida a Brock Rumlow en “Capitán América: El soldado de invierno, producción de Marver Studios, recordó recientemente una anécdota que vivió a lado de su compañera Scarlett Johansson en el set de grabación de la exitosa película.

Dicho personaje realizado por el estadounidense Frank Grillo, apareció por primera vez en el UCM en “Capitán América: El soldado de invierno”, al interpretar al comandante de “Strike”, un equipo especial antiterrorita de “Shield”, no obstante, después resulta ser un agente doble que trabaja para la organización terrorista “Hydra”.

La película “Capitán América: El soldado de invierno”, es la segunda producción de la trilogía independiente del Capitán América, la cual ha sido considerada por la audiencia como el mejor de todos sus filmes, así como una de las mejores para el universo de Marvel. Esta cinta destaca también por su compleja trama, así como la peculiaridad de sus villanos.

De igual forma, se explora la relación que existe entre Steve Rogers y Bucky, quien era su mejor amigo en la infancia y quien termina siendo el Soldado de invierno. Asimismo, la película destaca primera cinta del UCM dirigida por los hermanos Russo, quienes posteriormente dirigieron las de “Capitán América: Civil War”, “Vengadores: Infinity War” y “Vengadores: Endgame”.

En una reciente entrevista, Frank Grillo relató cómo fueron algunas de las acrobacias que realizó durante la filmación de la película “Capitán América: El soldado de invierno”, revelando que una de las más atrevidas la hizo motivado por la actriz y compañera de trabajo, Scarlett Johansson, quien, al realizar una escena sin doble, retó inconscientemente al actor ha hacer lo mismo. (¿Regresará Scarlett Johansson al UCM después de Black Wdow?).

“Estábamos haciendo El soldado de invierno, y estábamos en Long Beach en un portaaviones. Así que sin importar cuántos pisos sobre el nivel del mar esté el barco […] está como a 150 pies de altura, ¿verdad? Había una grúa en la cubierta que estaba a otros 150 pies de altura, por lo que probablemente estés a 300 pies del agua. Y básicamente lo que tuvimos que hacer fue sujetarnos a la grúa, y nos dejaron caer para que pareciera que estábamos volando hacia el bote. Y yo no iba a hacerlo.

Detalló: "—¡No voy a hacer eso! deja que mi chico lo haga, no lo voy a hacer—. Y Scarlett Johansson dijo: —¡Bueno, yo lo estoy haciendo!— Así que ella fue y lo hizo, y luego tuve que hacerlo. Creo que en la película yo volaba detrás de ella. Y ella no lo hizo, pero tenía mierda en mis pantalones, porque tenía tanto miedo. Y ¡Estaba completamente negro! Era de noche”.

Grillo reconoció que se siente más cómodo realizando acrobacias tradicionales. “La mayoría de las veces solo peleo. La mayoría de las veces haré mis propias peleas, haré toda mi condición, siempre y cuando no esté conduciendo por algo. Intento no saltar demasiado. No me gusta saltar de las cosas”, manifestó.