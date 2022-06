La luchadora y cantante Candy White, empodera a las mujeres con el deporte y la música urbana

Hasta el momento, cuenta con cuatro temas en las plataformas digitales. "Modo avión" se convierte en el más reciente y uno de los que mayor aceptación ha tenido. "Seguiré creando más música. Me siento muy contenta con esta nueva etapa y con la aprobación que me han dado mis seguidores".

El reggaetón es el género que adoptó para compartir su sentir y pensar . "El ritmo urbano me parece muy divertido, además mi voz encaja perfecto con ese estilo. Además, considero que ya existe mucho reggaetón donde a las mujeres se les trata como un objeto sexual, así que deseo hacer lo contrario en mis canciones. Voy a crear música donde la prioridad sea que la mujer se sienta segura de sí misma y sentir que puede alcanzar sus metas".

Desde pequeña me gustaba escribir y cantar canciones, el confinamiento me permitió estudiar canto y retomar la composición.

