La lujosa colección de bolsas de Cristy Nodal, ¡no creerás cuánto cuestan!

Un elemento esencial para todo look es, sin duda alguna, la bolsa de mano, que no solamente resulta muy útil para cargar cómodamente con algunas pertenencias, sino que complementan perfectamente cada look y aportan elegancia y sofisticación.

Pero cuando se trata de fanatismo por las bolsas, no podemos dejar de lado a Cristy Nodal, madre del cantante Christian Nodal, quien en sus publicaciones ha dejado ver la gran colección de lujosos bolsos de mano que carga consigo en eventos.

Y es que las bolsas de Cristy Nodal no son solamente bellas y van perfectas con sus looks, sino que son todas de prestigiosas marcas de moda, y los precios podrían resultar exorbitantes para algunas personas.

Bolsa Petit Sac Plat de Louis Vuitton

Entre la colección de la mamá de Christian Nodal destaca la más reciente que publicó en su cuenta de Instagram, que combinó con un vestido en tonalidad beige y unas botas negras.

Cristy Nodal presumió en su Instagram esta costosa bolsa de Louis Vuitton

Se trata de la Petit Sac Plat de la marca Louis Vuitton, que con su pequeño tamaño y los detalles emblemáticos de la marca como su monograma en dorado, ha llamado la atención de las fanáticas de la moda. Tiene un costo de mil 250 euros, es decir, más de 30 mil 500 pesos mexicanos.

Bolsa tote D&G Girls de Dolce & Gabbana

Anteriormente, esta costosa bolsa de Dolce & Gabbana ya había llamado la atención entre las que tiene Cristy Nodal en su armario, y que combinó con elegante vestido negro.

La mamá de Christian Nodal se declaró una amante de las bolsas, y no oculta los lujos que se ha permitido tener

Se trata de la tote D&G girls, cuyo precio ronda por más o menos los 52 mil pesos mexicanos en algunas tiendas.

Bolsa Umhängatesche de Dolce & Gabbana

Y tal parece ser que la marca favorita de la suegra de Belinda es Dolce & Gabanna, pues otro diseño de la marca se pudo encontrar en sus posts de Instagram, esta en dorado para ir perfecto con su vestido de animal print.

La marca Dolce & Gabbana es posiblemente la favorita de Cristy Nodal, pues es la que más usa

La Umhängatesche es una versión muy similar a la anterior, pero mucho más lujosa y elegante, que tiene un precio de mil 400 euros, lo que equivale a más de 34 mil pesos mexicanos.

