La lujosa fiesta de cumpleaños que Julio César Chávez Jr. le hizo a su hija Julia

El día de ayer miércoles 2 de diciembre se celebró el cumpleaños número 7 de Julia, la pequeña hija de Julio César Chávez Jr y Frida Muñoz Román en Culiacán, Sinaloa.

La gran fiesta tematiza de My Little Pony se dio lugar en la capital de Sinaloa y reunió a las dos leyendas del boxeo, Julio César Chávez Jr. y Julio César Chávez, con una cantidad módica de invitados, esto debido a la pandemia por Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No obstante, esto no fue impedimento para que la hermosa hija del boxeador celebrara a lo grande su cumpleaños número 7 en compañía de familiares y amigos con una espectacular decoración de su personaje favorito, My Little Pony.

En el festejo, la pequeña Julia lució un lindo traje que simulaba ser el de una princesa, con un tutú de colores representativos del programa animado: rosa, lila y blanco. Asimismo, portaba una hermosa corona, con collares blancos y plateados.

En el encuentro conmemorativo, se contó con un sin fin de atracciones y entretenimientos. Entre ellos, la participación de una maga que realizó increíbles actos de magia en compañía de la pequeña, Julio César Chávez Jr., y su abuelo Julio César Chávez, haciendo el momento más emblemático y divertido de la noche. Para esta actividad, Julia portó una capa de la popular saga cinematográfica, Harry Potter.

Vía: @ocasioneseventos Foto: Captura de pantalla

Cabe destacar que la hermosa decoración fue realizada por un negocio local de la ciudad, mismo que dío a conocer por medio de imágenes a través de su cuenta de Instagram, las cuales develaron un sin fin de globos de colores alrededor del centro de mesa, un fondo de My Little Pony, un enorme número siente brillante de luces, y una inmensa variedad de postres.

Por otro lado, en cada mesa de invitados se colocó un centro de mesa con un personaje del programa televisivo My Little Pony rodeado de flores naturales, hermosas copas, botellas de agua con etiquetas temáticas, así como manteles con diseños impresos.

Recientemente, el sinaloense Julio César Chávez Jr. regresó a la victoria tras noquear en el cuarto round al ecuatoriano Jeyson Minda, en un combate estelar que se celebró el pasado 27 de noviembre en la ciudad de Culiacán.

Recordemos también que Julio César Chávez Jr. es padre de tres hijos: Julia, Frida Sofía y Julio César, el menor. Esperamos ver noticias de sus próximas celebraciones.