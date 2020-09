México. La maldad de Sarita Sosa pudo más que todo, opina excolaboradora de José José. De acuerdo a declaraciones recientes de Laura Núñez, quien fue jefa de prensa de "El Príncipe de la canción", la última voluntad del cantante no se cumplió debido a que su hija menor lo impidió.

Laura Núñez no deja de sentirse mal ante el supuesto mal proceder que tuvo Sarita Sosa respecto a la última voluntad de su padre, ya que quería que sus restos quedaran junto a los de su madre y no le cumplieron. Sus cenizas se dividieron gracias a que así lo habrían decidido Sarita y su señora madre.

En declaraciones a medios de comunicación en Ciudad de México, Núñez, quien durante varios años trabajó con José José como jefa de prensa, lamenta que Sarita no le cumplió a su padre que fuera enterrado con su mamá y que en la Basílica de Guadalupe le oficiaran una misa .

Ella (Sarita) ya había dicho que sí venía el cuerpo del señor a México y a la hora de la hora no respetó nada, pasó de largo algo tan importante como es México. El continente se sintió ofendido de que hiciera lo que se hizo con José, no respetar su última voluntad."

Según información en distintos portales de noticias, Laura Núñez dice que se siente doblemente mal, ya que prometió a José José que ella se iba a encargar de que se cumpliera su última voluntad y esto no pudo ser posible, además reitera que tiene la seguridad de que en la mitad de las cenizas que mandaron a México venía el corazón del cantante.

Yo le decía a ella (Sarita): 'no estás castigando a México, no estás castigando al continente, no estás castigando a Pepe, a Marysol o a mí, estás castigando a tu papá; a ella le valió castigar al continente y castigar a México, la maldad fue lo que predominó”, señala Núñez.