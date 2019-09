La mamá de Becky G luce espectacular, tras cambio de look

Alejandra Gómez, la mamá de la famosa cantante Becky G luce espectacular, tras cambiar radicalmente de look. A través de Instagram muestra cómo luce, luego de unos arreglos que se hizo en su apariencia física. Hay quienes dicen que luce mejor que su propia hija.

Alejandra Gómez, madre de Becky G, sorprende a propios y extraños con un cambio de imagen y acapara la atención en redes sociales. Ella también es fanática de las redes y con frecuencia muestra aspectos de su vida personal.

Con su nuevo look, Alejandra tuvo un radical cambio de look. Luce una cabellera de color rojo intenso. A través de sus publicaciones siempre expresa frases motivacionales, y por supuesto, habla de lo orgullosa y de lo mucho que ama a su hija.

Usuarios en Instagram, tras ver el cambio de imagen de Alejandra, no dudan en comentar que se ve increíblemente joven y espectacular, y la llenan de halagos.

Igualmente, hay quienes escriben que más que parecer madre e hija, simplemente parecen ser hermanas.

Alejandra tiene ya 23 años de feliz matrimonio con Frank, según reporte en distintos portales de noticias, y siempre que pueden, acompañan en sus giras por distintos países a Becky G.

Rebbeca Marie Gómez es el nombre completo de Becky G, quien es originaria de Inglewood, California, Estados Unidos; según información en su biografía, nace el 2 de marzo de 1997.

Becky G comenzó a tener reconocimiento a partir de 2011 después de haber subido varios vídeos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube.

En 2013 da a conocer su sencillo debut oficial "Becky from the Block" y logra con él una excelente respuesta, tras su lanzamiento mundial.

Su segundo sencillo, "Can't Get Enough" , en 2014, contó con la colaboración de Pitbull y fue número 1 en el Latin Rhythm Airplay en los Estados Unidos.

Y su fama y éxito crecen a mediados de 2017, cuando da a conocer "Mayores", una colaboración con el cantante Bad Bunny; lo mismo sucede en 2018, al lanzar "Sin Pijama" en colaboración con la cantante dominicana Natti Natasha.